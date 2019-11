Luca Sacchi | Anastasiya Kylemnyk indagata Inchiesta sdoppiata | il grave

Omicidio Luca Sacchi - inchiesta su Anastasiya Kylemnyk : la convinzione degli inquirenti : Dopo l'intervista al padre di Luca Sacchi, il quale mostra di nutrire più di un sospetto nei confronti di Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata del ragazzo ucciso con un colpo di pistola, una svolta in procura. Il Messaggero infatti fa sapere che la ragazza è "potenzialmente iscrivibile nel registro deg

Roma - si rafforza la tesi che Anastasyia non fosse con Luca Sacchi al momento dello sparo : Continuano serrate le indagini dei carabinieri intorno all'omicidio di Luca Sacchi, il giovane di 24 anni ucciso al rione Appio Latino di Roma il 23 ottobre scorso nel corso di una sparatoria. La prima ipotesi che gli inquirenti hanno preso in considerazione è stata quella di una rapina finita male anche perché, in un primo momento, la ragazza di Luca, Anastasyia Kylemnyk, ha dichiarato appunto che i due fossero stati aggrediti proprio ...

Luca Sacchi - "ucciso perché aveva scoperto qualcosa". Anastasiya inguaiata : "Solo dopo è arrivata una bionda" : Nuovo colpo di scena nell'omicidio di Luca Sacchi. Il 24enne ucciso lo scorso 23 ottobre con un colpo di pistola alla nuca a Roma "poteva avere scoperto qualcosa e per questo è stato ammazzato". È la tesi avanzata dai legali della sua famiglia, Armida Decina e Paolo Salice. Il giovane sarebbe dunque

I legali della famiglia di Luca Sacchi chiedono di sentire Anastasia e il test di Dna : I legali della famiglia di Luca Sacchi, il ragazzo rimasto vittima durante una compra-vendita di droga nel quartiere Appio Latino di Roma, chiedono alla Procura di ascoltare e Anastasia e di sottoporla al test del Dna. “I legali della famiglia Sacchi, gli avvocati Armida Decina e Paolo Salice, hanno richiesto alla Procura di Roma di compiere alcuni atti di indagine. In particolare è stato richiesta l’audizione di ...