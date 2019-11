Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 28 novembre 2019) Dal primo rapporto sulpubblico emerge che il settore contribuisce alle entrate erariali per non meno di dieci miliardi all’anno, occupa 78mila lavoratori tra diretti e indiretti. Ma è ancora tutta da risolvere la questione territoriale sulle limitazioni tra distanze dai luoghi sensibili e orari di. Gli stakeholder chiedono dialogo e obiettivi condivisi per sostenere il settore

MatMaz72 : Lotto, scommesse e Gratta&Vinci: ecco quanto vale il gioco per le finanze pubbliche - fisco24_info : Lotto, scommesse e Gratta&Vinci: ecco quanto vale il gioco per le finanze pubbliche: Dal primo rapporto sul gioco p… - 24notizieItalia : Lotto, scommesse e Gratta&Vinci: ecco quanto vale il gioco per le finanze pubbliche -