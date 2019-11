L’ossessione del “procurato allarme” e l’epidemia dell’incoscienza

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) Nella società delle bufale virali, in cui milioni di persone ignoranti e presuntuose sono convinte contro ogni evidenza scientifica che i vaccini facciano male, che le trivellazioni provochino conseguenze problematiche, che il metodo Stamina o altre truffe mediche possano curare i tumori, che esistano “complotti delle case farmaceutiche“, che l’olio di palma sia il male assoluto, che non bisogna costruire termovalorizzatori per smaltire i rifiuti, e ancora che le grandi opere come la Tav in Val di Susa o il Ponte sullo Stretto debbano essere contrastate, così come il Tap nel Salento dove intanto la Xylella sta provocando danni incommensurabili proprio per le opposizioni antiscientifiche locali, è sempre più difficile comunicare la scienza. E non stiamo scomodando i sociodegradati delle scie chimiche e del terrapiattismo. Ma milioni di persone, spesso e volentieri ...

