L' oroscopo di domani 29 novembre | 1ª sestina | ai Gemelli ' cinque stelline'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 28 novembre 2019) L'divenerdì 292019 annuncia una giornata molto positiva per tre segni in particolare. Come sempre i migliori in assoluto avranno dalla loro il positivo appoggio da parte dell'Astrologia, in questo caso avvalorato dalla presenza delledella fortuna a corredo del segno. Allora, curiosi di sapere quali sono i segni in giornata fortunata? Ovviamente la scelta in questo contesto cadrà sui soli Ariete, Toro,, Cancro, Leone e Vergine. Tra i sei appena citati senz'altro ad avere ottime prospettive in campo sentimentale, come anche nel comparto legato alle attività di lavoro, saranno i nativi nel simbolo astrale dei. In questo frangente il predestinato segno di Aria è stato meritatamente valutato con ledella buona sorte. A seguire una spanna più sotto, pur sempre in periodo positivo, gli amici appartenenti a Toro e Vergine, ...

