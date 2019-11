L' oroscopo dell' amore di coppia del 29 novembre | Vergine altalenante | Bilancia entusiasta

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 28 novembre 2019) Nell'didi venerdì ogni pianeta elargisce i suoi effetti benefici, aiutando i simboli zodiacali a ritrovare la passione o a vivere le relazioni a due in modo più sereno. Luna ancora presente in Sagittario in sinergia con Sole, afferma la personalità del Leone, Ariete,'acquario, facendolo però in modo sensibile e intuitivo. Buone anche le sensazioni per il Capricorno che nelle previsioni astrologiche seguenti, accoglie l'entrata di Venere, l'astro. Collegamenti planetari sensibili nell'di venerdì Ariete: Sole dal Sagittario spinge all'azione, mentre Luna esorta a ritrovare le proprie sensazioni nascoste nell'anima. Venere in quadratura potrebbe creare qualche noia sentimentale che solo l'apertura a un cambiamento costruttivo potrà risolvere. Toro: Urano e Venere in trigono spronano a vivere le sensazioni amorose in modo ...

