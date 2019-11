Lombardia | turismo | Consiglio Regione approva nuovi criteri per Infopoint 2

Lombardia : turismo - Consiglio Regione approva nuovi criteri per Infopoint : Milano, 28 nov. (Adnkronos) - La commissione Attività produttive del Consiglio regionale della Lombardia, presieduta da Gianmarco Senna (Lega) ha approvato a maggioranza, con l'astensione delle minoranze, i nuovi criteri per l'istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica (Info