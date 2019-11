Lombardia | presidente Consiglio Regione apre domani Simposio turismo

Processo Maroni - l’ex presidente della Lombardia : “Mai fatto pressioni a nessuno. Rifarei tutto - vicenda incredibile” : “Nella mia lunga attività istituzionale non ho mai fatto pressioni su nessuno, non ho mai preteso o chiesto di fare alcunché o di fare assumere qualcuno. E anche in questo caso ho solo fatto presente la necessità, perché Expo ne aveva bisogno, di avere delle persone qualificate sulla sicurezza. Punto. Se c’era la possibilità di farlo bene, sennò non era un problema“. Lo ha detto l’ex governatore lombardo, Roberto Maroni, a ...