Lombardia Allerta Meteo Rossa 29 Nov 2019

Allerta meteo rossa su Veneto - Emilia Romagna e Lombardia : nuova ondata di temporali sull’Italia : La Protezione civile ha diramato Allerta in ben 8 regioni italiani, tra cui tre di livello rosso, il più alto: si tratta di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto dove a fare paura è soprattutto il livello del Po. Occhi puntati anche su Toscana, Campania, Basilicata e Calabria per rischio idrologico e idraulico.Continua a leggere

Lombardia Allerta Meteo Rossa 28 Nov 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Lombardia ha emesso il seguente avviso di criticità per rischio idraulico. Codice ROSSO su zone PO6, PO7, PO8 (Vedi) Codice ARANCIONE (MODERATA criticità) su zona Secchia (Vedi) Commento del Previsore:... L'articolo Lombardia Allerta Meteo Rossa 28 Nov 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Maltempo - allarme Po a Cremona e in Emilia. Domani allerta rossa in Lombardia e Veneto : Nuovo Maltempo in arrivo tiene con il fiato sospeso le regioni del Centro-Nord. La perturbazione, di natura atlantica, porterà piogge, anche a carattere temporalesco, su Liguria, Piemonte meridionale e Toscana. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e mareggiate. La Protezione civile ha disposto l’allerta rossa per rischio idraulico in Lombardia, su parte ...

Allerta meteo arancione in Liguria - Lombardia - Piemonte e Toscana : Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso per oggi un avviso di Allerta meteo arancione per rischio idrogeologico su Liguria, gran parte della Lombardia, Piemonte e Toscana (LE PREVISIONI). Ma la nuova perturbazione, proveniente dalla Spagna, oltre che il nord-ovest del Paese, già colpito dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi, toccherà anche le regioni centrali tirreniche e la Sicilia. Diverse scuole rimarranno chiuse in ...

Allerta meteo per oggi in nove regioni - allarme arancione per Liguria - Lombardia - Piemonte e Toscana - si prevedono abbondanti piogge e rischio alluvioni - scuole chiuse in alcuni comuni : Sono in totale nove le regioni dove la Protezione Civile, per l’arrivo di una perturbazione dalla Spagna e dalle isole baleari, ha diramato l’Allerta meteo. In alcune regioni la situazione può diventare di una certa pericolosità per la possibilità di abbondanti piogge con rischio alluvione. Le regioni dove già dalle prime ore di oggi si sta abbattendo il maltempo sono la Liguria, la Lombardia, il Piemonte e la ...

Allerta Meteo Lombardia : piogge e temporali fino a venerdì - a Milano attivato il Coc : In queste ore, il riavvicinamento verso il Mediterraneo di una struttura depressionaria, attualmente centrata sulla Penisola Iberica, sta gradualmente convogliando sulla Lombardia un flusso umido dai quadranti meridionali in quota e dai quadranti orientali nei bassi strati. Il Servizio idroMeteorologico di Arpa Lombardia, segnala che fin dalle prime ore di domani sono previste precipitazioni a partire dai settori occidentali, in estensione nel ...

Il maltempo spaventa il Nord/Ovest - nuova pesante Allerta Meteo della Protezione Civile : forti piogge su Liguria - Piemonte e Lombardia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Persistono gli effetti della profonda saccatura che da giorni sta determinando un flusso di correnti caldo-umide meridionali sul Paese. Pertanto continueranno intense precipitazioni sul nostro settore Nord-occidentale, con fenomeni che localmente risulteranno di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Lombardia Allerta Arancione 21 Ottobre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Lombardia ha emesso il seguente bollettino di criticità indicante un Allerta Meteo Arancione sui settori: IM-01, IM-02, IM-04, IM-05, IM-06 per rischio idrogeologico e sui settori: IM-02, IM-06, IM-09 per rischio idraulico. Per maggiori informazioni fare riferimento al bollettino ufficiale consultabile qui L'articolo Lombardia Allerta ...

Allerta Meteo Lombardia : domani a Milano attivo il Coc e il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc) per il rischio di intensi temporali e forte vento a partire dalle 14 di domani, domenica 20 ottobre, sino alle 18 di lunedì 21 ottobre. Lo riporta il Comune specificando che la disposizione fa seguito all’avviso di Allerta (codice giallo) emesso dal Centro Meteo regionale lombardo. Con l’Allerta Meteo parte anche il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e ...