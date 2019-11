Locali Ponte Milvio | Vigili sequestrano 20 kg alimenti

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 28 novembre 2019) Roma – Occupazioni di suolo pubblico abusive, anomalie sui titoli autorizzativi e su esposizione dei prezzi,non tracciabili e carenze igienico sanitarie nei: e’ quanto emerso dai controlli svolti ieri da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale su diverse attivita’ commerciali nella zona di. Gli agenti del Gssu e del XV Gruppo Cassia hanno accertato violazioni amministrative per un ammontare di oltre 13mila euro di sanzioni. I casi piu’ gravi hanno portato anche al sequestro di oltre 20 kg di prodotti, privi dell’indicazioni sulla provenienza, e quindi potenzialmente dannosi per la salute degli avventori. Ulteriori accertamenti su altre irregolarita’ amministrative rilevate durante le verifiche sono tuttora in corso. Tramite personale di Aequa Roma e’ emersa un’evasione delle imposte...

