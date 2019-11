Lo sport oltre lo sport. Il convegno del Foglio a Milano : I luoghi dello sport in una città che cambia, lo sport come parte integrante di un luogo e del suo tessuto urbano. Di questo, e molto altro, si parlerà nel primo degli incontri che il Foglio organizza a Milano, organizza a Milano, presso la sala A del Palazzo del Coni in via Piranesi, 46a. QUI LA DI

Lo sport oltre lo sport. Le immagini del convegno del Foglio a Milano : In vista delle Olimpiadi 2026 Il Foglio organizza a Milano un ciclo di incontri dedicati al tema dello sport. “Giocare in casa. I luoghi dello sport in una città che cambia” è il titolo del primo appuntamento che si svolgerà giovedì 28 novembre, dalle 10.30 alle 13, presso la sala A del Palazzo del

Meteo - intensa tempesta di neve in Colorado : fino ad 80cm di coltre bianca e caos trasporti [FOTO] : Una forte tempesta di neve ha provocato non pochi problemi in Colorado con diverse decine di centimetri di neve che si sono accumulati in alcune zone dello stato. La tempesta ha iniziato a svilupparsi nella notte di lunedì 25 novembre e si è poi intensificata nella notte. La maggior parte di Denver e i sobborghi della città si sono svegliati sotto 15-30cm di neve, con quantitativi molto più alti sulle montagne vicine. Pinewood Springs, vicino al ...

In Italia - oltre 5 milioni di persone obese - l’esperto : “Meno web e cellulari e più sport” : L’obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica sia perché è un importante fattore di rischio per diverse malattie croniche, quali diabete tipo 2, malattie cardiovascolari e tumori, sia per la sua prevalenza in costante aumento, non solo nei Paesi occidentali ma anche in quelli a basso-medio reddito. In Italia, secondo la prima edizione dell’Italian Obesity Barometer Report, realizzata in collaborazione con ...

Ciclismo – Merckx ricoda Gimondi : “il nostro rapporto è andato oltre lo sport” : Eddy Merckx protagonista al Festival dello Sport: le parole del belga sull’amico-rivale Felice Gimondi E’ un Eddy Merckx addolorato, quello che ha partecipato oggi al Festival dello Sport a Trento. L’ex campione di Ciclismo non ha potuto fare a meno di ricordare il suo grande amico Felice Gimondi, scomparso lo scorso agosto. “Felice era un grande uomo e un fuoriclasse della bicicletta. Il nostro rapporto è andato ...