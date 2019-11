Lo spettacolo mozzafiato del cielo di Cagliari dopo il tramonto | le foto scattate questa

Letizia di Spagna dà spettacolo a Cuba : look mozzafiato e abito misterioso : Letizia di Spagna e suo marito Felipe sono a Cuba per una visita di Stato. E in poche ore la Regina ha dato spettacolo di sé con fantastici look che lasciano senza fiato. Differentemente dal Giappone dove ha esagerato coi fiori, Letizia torna al suo stile e non sbaglia un outfit. A cominciare dalla mise ultra chic e sensuale che ha indossato per la cena di Stato col Presidente Cubano, Miguel Díaz-Canel, e la First Lady. Letizia ha incantato ...