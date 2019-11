Lo sciopero dei trasporti di Milano di oggi

Maurizia Paradiso : “Sono sola - mi hanno abbandonata tutti - mi considerano già morta. Vorrei solo essere ascoltata - sennò inizierò lo sciopero della sete e dei farmaci” : “Io sono a casa, sola, depressa, e tutti si sono dimenticati di me”. Maurizia Paradiso è stata l’icona della trasgressione italiana (e lo è ancora, in quanto transessuale più famosa). Oggi, 65enne, è ancora un pozzo di energia. Eppure, di lei, non si sente più parlare. Da almeno tre anni non appare in televisione, se non grazie a Le Iene che le hanno dedicato un servizio per raccontare la sua battaglia contro la leucemia. “Vorrei che ...

Lo sciopero dei trasporti di Milano - giovedì 28 novembre : Riguarderà i dipendenti di ATM, che potranno scioperare dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio

Il Black Friday dei lavoratori Amazon : sciopero a Brandizzo e Marene : Black Friday di passione per i lavoratori Amazon addetti allo smistamento pacchi di Brandizzo, in provincia di Torino, e Marene, in provincia di Cuneo. I sindacati hanno indetto un pacchetto di 16 ore di sciopero che, a partire da mercoledì 27 novembre, si terranno senza preavviso. Tra le richieste, più sicurezza e ridimensionamento dei carichi di lavoro con l’aumento del personale.Continua a leggere

Alitalia - sciopero di 4 ore : ecco l’elenco dei voli cancellati : l’elenco dei 137 voli Alitalia cancellati per lo sciopero del trasporto aereo proclamato nella giornata di lunedì 25 novembre

Ex Ilva - sciopero di 24 ore dei sindacati. Per il Colle serve soluzione rapida. Patuanelli : “Nazionalizzare? Errore è stato privatizzare” : E’ in corso lo sciopero di 24 di Fim, Fiom e Uilm nello stabilimento siderurgico di Taranto e negli altri siti del Gruppo ArcelorMittal. A poche ore dalla scadenza delle 48 ore concesse dal governo alla multinazionale per proporre una soluzione alternativa ed evitare la partenza, i lavoratori sono i presidio per chiedere il ritiro “delle condizioni provocatorie” da parte dell’impresa. Ieri mattina, come ricostruito dal ...

sciopero dei benzinai dalle 6 di oggi alle 6 di venerdì : la lista dei distributori aperti : E' iniziato questa mattina alle sei e finirà venerdì mattina alle sei lo Sciopero dei benzinai indetto da Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Anisa Confcommercio con la chiusura degli impianti stradali e autostradali. I gestori protestano contro i nuovi adempimenti ritenuti 'inutili e onerosi', ma non mancheranno distributori aperti.Continua a leggere

sciopero dei benzinai dal 6 all’8 novembre : disagi su strade e autostrade contro la Manovra : Sciopero dei benzinai contro il dl fiscale dalle 6 di mercoledì 6 alle 6 di venerdì 8 novembre: la protesta è stata promossa da Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio e l'interruzione del servizio riguarderà tutte le pompe stradali e autostradali d'Italia, con conseguenti disagi per gli automobilisti.Continua a leggere

