L' eroismo americano celebrato da un tedesco

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 28 novembre 2019) Stefano Giani di Roland Emmerich con Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart Kolossal bellico degno della miglior tradizione storico-militare in declinazione cinematografica, Midway affronta le celebre battaglia del Pacifico nella Seconda guerra mondiale tra giapponesi e americani. Si parte dalla premessa con l'attacco nipponico a Pearl Harbor per passare poi alle conseguenze di quella che fu la prima incursione di un esercito nemico in «territorio» a stelle e strisce. Lo scontro di Midway fu la risposta di una flotta decimata e in difficoltà al preponderante schieramento di forze della potenza orientale. Gli eventi, fedelmente riportati sulla base storica, vengono affrontati da tre prospettive diverse. L'eroe Dick Best che sfidò il cannoneggiamento e i caccia andando a colpire il cuore delle portaerei nemiche. L'ufficiale di Marina Edwin Layton che, con l'aiuto di un ...