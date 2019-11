Leclerc incidente in Brasile? con Vettel | ci siamo chiariti

Charles Leclerc F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Chiudo un primo anno in Ferrari positivo - sull’incidente con Vettel…” : Si chiude ufficialmente la stagione 2019 di Formula Uno e per la Ferrari si fa calare il sipario su una annata con poche luci e troppe ombre. Un motivo per festeggiare in questi giorni è stata la notizia della nascita nella giornata di ieri del terzo figlio di Sebastian Vettel, motivo per cui il tedesco non era presente alla conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi. Motivo per sorridere anche ...

F1 - Vettel e Leclerc dopo l’incidente in Brasile : chiarimento in videoconferenza - tensione appianata? : Il Mondiale F1 si concluderà nel weekend col GP di Abu Dhabi, ci si avvicina a grandi passi alla gara in programma domenica 1° dicembre sul circuito di Yas Marina e c’è grande attesa per l’ultima sfida in pista prima del lungo inverno di pausa. Si preannuncia grande spettacolo negli Emirati Arabi Uniti, soprattutto dopo quanto successo in occasione del palpitante GP del Brasile dove l’incidente tra Sebastian Vettel e Charles ...

Formula 1 - niente faccia a faccia tra Vettel e Leclerc : chiarimento ‘particolare’ dopo l’incidente di Interlagos : I due piloti non si sono incontrati a Maranello dopo i fatti di Interlagos, Mattia Binotto ha quindi organizzato una conference call per chiudere il capitolo Brasile Notizie certe non ce ne sono, ma Sebastian Vettel e Charles Leclerc pare abbiano chiarito quanto accaduto a Interlagos ormai otto giorni fa. L’incidente tra i due piloti della Ferrari ha costretto il Cavallino a chiudere con 0 punti la trasferta sudamericana, mandando su ...

Formula 1 - Hamilton punge Leclerc e Vettel : “l’incidente in Brasile? Si assumano le proprie responsabilità” : Il pilota britannico ha commentato lo scontro fratricida avvenuto in Brasile tra i due piloti della Ferrari In passato è capitato anche a Lewis Hamilton entrare in rotta di collisione con il proprio compagno di squadra, rendendosi protagonista di un incidente spettacolare con Nico Rosberg in occasione del Gran Premio di Spagna del 2016. Photo4/LaPresse Una situazione simile a quella vissuta ad Interlagos da Leclerc e Vettel, entrambi ...

F1 - Lewis Hamilton : “Incidente Vettel-Leclerc? Non è bello tra compagni di squadra - bisogna assumersi le responsabilità” : L’incidente tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc, andato in scena domenica scorsa a cinque giri dal termine del GP del Brasile, continua a fare parlare di sé e diverse personalità che orbitano nella sfera della F1 hanno espresso il proprio parere riguardo a questo episodio che è stato l’assoluto protagonista di tutta la settimana. Il contatto tra le due Ferrari è stato sviscerato in ogni suo singolo dettaglio, a Maranello si è ...

F1 - Chris Horner : “L’incidente Vettel-Leclerc? Ci perde la squadra - i piloti sono animali feroci” : Ormai è passata una settimana dal contatto tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc durante il GP del Brasile ma l’incidente di Interlagos continua a fare parlare. Tantissime persone si sono espresse riguardo a questo episodio ma mancava ancora l’opinione di Chris Horner, team principal della Red Bull che sette giorni fa ha festeggiato la vittoria del Gran Premio con Max Verstappen: “Ogni team ha un differente approccio in simili ...

F1 - l’incidente tra Vettel e Leclerc : qual è la situazione in Ferrari? Un portavoce : “Binotto ha parlato coi piloti - episodio chiarito” : L’incidente tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc ha creato grande scompiglio all’interno della Ferrari, il contatto a cinque giri dal termine del GP del Brasile ha alzato i toni in seno alla Scuderia di Maranello: il rapporto tra i due piloti è ai ferri corti, sono arrivate da più parti le critiche a entrambi gli alfieri, il team principal Mattia Binotto è finito sotto accusa per la mancata capacità di gestire i due ragazzi e anche ...

Formula 1 – Incidente Vettel-Leclerc - Coulthard non ha dubbi : “penso che Seb debba guardarsi allo specchio e…” : Coulthard senza peli sulla lingua nei confronti di Sebastian Vettel: il parere dell’ex pilota sull’Incidente tra le Ferrari in Brasile La stagione 2019 di Formula 1 sta per volgere al termine: Lewis Hamilton ha conquistato il suo sesto titolo Mondiale in carriera negli Stati Uniti, ma in Brasile non è riuscito a brillare. Manco le Ferrari hanno fatto bene ad Interlagos, lasciando l’amaro in bocca co un disastroso ...

Formula 1 – Incidente Vettel-Leclerc - Brawn non ha dubbi : “Binotto doveva imporsi - sarebbe bello se…” : Brawn sincero sull’Incidente di Vettel e Leclerc in Brasile: le parole del direttore generale della Formula 1 L’Incidente di domenica in Brasile tra Vettel e Leclerc fa ancora discutere e lo farà, probabilmente ancora per un po’ di tempo. L’immagine del contatto tra i due ferraristi rimarrà bene impressa nella mente di tutti i tifosi. A qualche giorno dall’ultima gara ad Interlagos adesso è Ross Brawn a dire ...

F1 - incidente Vettel-Leclerc : di chi è la colpa? Nico Rosberg : “Seb forse si è spostato velocemente - Charles ha meno colpa” : Il durissimo contatto tra Sebastian Vettel e Charles continua fare parlare, il duello tra i due ferraristi a cinque giri dal termine del GP del Brasile tiene ancora botta a due giorni dall’evento e il doppio ritiro delle Ferrari a Interlagos ha acceso gli animi. Chi è il colpevole? Molti hanno additato Sebastian Vettel che si sarebbe un po’ allargato verso l’interno andando pian piano verso Leclerc, di questo avviso è anche ...

Formula 1 - Rosberg e l’incidente tra Vettel e Leclerc : “situazione orribile - ma so di chi è la colpa” : L’ex campione del mondo ha provato ad analizzare quanto successo durante il Gran Premio del Brasile, soffermandosi sull’incidente tra Vettel e Leclerc L’incidente tra Vettel e Leclerc avvenuto durante il Gran Premio del Brasile ha quasi oscurato la vittoria di Max Verstappen, catalizzando la quasi completa attenzione della stampa. Photo4/LaPresse Il contatto fratricida tra i due compagni di squadra della Ferrari ha acceso ...

Formula 1 : incidente tra le due Ferrari di Vettel e Leclerc al Gp del Brasile : Incredibile incidente tra le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel durante il Gran Premio del Brasile, penultima prova del mondiale di Formula 1 2019, peraltro già conquistato matematicamente da Lewis Hamilton. La competizione ha visto trionfare Max Verstappen, uno dei piloti più promettenti del Circus, che alla guida di una performante Red Bull ha conquistato la vittoria approfittando anche di uno dei pochi errori commessi in questa ...

Formula 1 – Incidente Vettel-Leclerc - i team radio dei piloti Ferrari sono focosi [VIDEO] : Vettel e Leclerc non se le mandano a dire nei team radio dopo l’Incidente del Brasile: le reazioni focose dei piloti Ferrari Gara disastrosa ieri in Brasile per la Ferrari: Vettel e Leclerc si sono suicidati in un Incidente di gara che ha messo ko entrambi i piloti della Rossa. Una scena che ha fatto rabbrividire tutti i tifosi della Rossa e tutto il team di Maranello che adesso pretende le scuse dai due piloti. A fine gara i due ...

VIDEO F1 - l’incidente tra Leclerc e Vettel : analisi e di chi è la colpa : L’episodio più controverso del Gran Premio del Brasile 2019 andato in scena ieri ad Interlagos riguarda senz’ombra di dubbio il contatto che ha portato al ritiro di entrambe le Ferrari nel corso del 65° giro. Charles Leclerc attacca Sebastian Vettel a sorpresa in curva 1, il tedesco risponde sul rettilineo successivo e affianca il monegasco. Da lì il contatto tra le due monoposto con entrambi i piloti della Rossa costretti a ...