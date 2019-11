Lazio-Cluj | Europa League 2019-2020 | orario d’inizio | tv | streaming | probabili formazioni

Fonte : oasport

(Di giovedì 28 novembre 2019) Ultima spiaggia per ladi Simone Inzaghi per tenere vive le residue speranze di passaggio del turno in. La formazione capitolina ospita i rumeni delnella quinta giornata della fase a gironi della seconda coppa europea calcistica per club con l’obbligo di vincere (e potrebbe non bastare) per rimandare tutto all’ultima giornata. Nel gruppo E comandato dal Celtic già qualificato, ilè secondo a quota 9 punti mentre laè terza con soli 3 punti ed è dunque costretta a vincere le ultime due partite del raggruppamento (evitando di battere i rumeni con un solo gol di scarto dal 3-2 in su) sperando in un k.o. della squadra di Petrescu in casa contro i campioni di Scozia. L’incontro ditra, valevole per la quinta giornata del gruppo E, sarà trasmessa in diretta tv gratuitamente ed in chiaro su TV8, via satellite su ...

