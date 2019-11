L' Assedio | Volo e Bignardi litigano sul caso di Ariana Grande | Sei un

Fonte : blogo

(Di giovedì 28 novembre 2019) Scontro tra Fabioe Dariaa L’sul. Un faccia a faccia andato in scena tra sorrisi di circostanza e pasticcini appoggiati sul ta, ma che ha mostrato in alcuni momenti reali momenti di tensione e dissidio tra i due.Ospite nel programma di Nove, lo scrittore è stato interpellato sulla polemica esplosa lo scorso settembre durante una puntata de ‘Ildel mattino’. All’epocase la prese con la cantante americana e i contenuti del video ‘7 rings’ ritenuti eccessivamente provocanti. "Non è possibile che sia legale che una per cantare una canzone si metta a quattro zampe, vestita da mignotta e muova il c**o facendo I Want It, I Got It", affermò il conduttore.L'suldi: "Sei un moralista", "Dai, allora sali anche tu sul ta" (Video) pubblicato su TVBlog.it 28 novembre ...

