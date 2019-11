L’anno prossimo saremo tutti nel mercato libero dell’energia

Coppa Davis – Piquè annuncia : “L’anno prossimo torneo di due settimane a settembre - lo chiedono i top player” : Gerad Piquè annuncia degli importanti cambiamenti per il format della Coppa Davis 2020: il torneo si svolgerà su due settimane e si proverà ad organizzarlo a settembre “Cercheremo insieme alla Kosmos di parlare con l’ATP riguardo al calendario. Per il futuro vorremmo creare una competizione unica da due settimane e trovare la collocazione migliore in calendario, possibilmente a settembre“. Si è espresso così Gerard Piquè, ...

Daniel Ricciardo F1 - GP Brasile 2019 : “Stiamo trovando costanza e prestazione - L’anno prossimo puntiamo allo champagne” : Il salto nel vuoto che si è trovato ad affrontare quest’anno, con l’improvviso passaggio in Renault dal più competitivo sedile della Red Bull, non è andato esattamente come Daniel Ricciardo se lo era immaginato. L’australiano ha disputato una discreta stagione individuale che al momento lo vede in nona posizione del campionato, poco più avanti del compagno di squadra Nico Hulkenberg. La vettura francese si è rivelata molto ...

TuttoSport : “L’anno prossimo ADL farà piazza pulita!” : TuttoSport: L’anno prossimo, o forse anche prima, ADL farà piazza pulita. Ecco quanto scrive il quotidiano piemontese che prova anche ad anticipare alcune scelte di Aurelio De Laurentiis: “Senza trascurare l’ipotesi che Ancelotti possa ancora decidere di dimettersi, ma il tempo del coach emiliano, domani tra un mese oppure a fine stagione, si può considerare finito. De Laurentiis è rimasto molto deluso dal rendimento della ...

L’app Samsung Members finalmente supporterà la modalità notte - ma non prima delL’anno prossimo : Secondo un post del global community manager sui forum della community Samsung in Corea, l'anno prossimo l'app Samsung Members riceverà finalmente un tema scuro che funziona con la modalità notte sui dispositivi Galaxy (modalità scura su Android 10). L'articolo L’app Samsung Members finalmente supporterà la modalità notte, ma non prima dell’anno prossimo proviene da TuttoAndroid.

Valtteri Bottas F1 - GP USA 2019 : “Una grande vittoria. Complimenti a Hamilton - io ci proverò L’anno prossimo” : Valtteri Bottas ha vinto il GP degli USA 2019, il finlandese si è imposto ad Austin conquistando la terzultima gara del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes si è reso protagonista di un weekend perfetto, è partito dalla pole position e nel finale è riuscito a superare il compagno di squadra Lewis Hamilton che si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta nella storia. La seconda guida delle Frecce d’Argento ha blindato ...

Antonio Giovinazzi F1 - GP Messico 2019 : “La mia fiducia è migliorata molto - resto fiducioso riguardo alL’anno prossimo” : La prima storica stagione in F1 non si scorda mai. Antonio Giovinazzi aveva cominciato un po’ titubante la sua avventura nel massimo circuito delle quattro ruote ma è riuscito a riprendersi con autorevolezza e dopo la pausa estiva le sue prestazioni ne hanno parecchio risentito in positivo. Soprattutto in qualifica il pugliese ha dimostrato di poter star davanti al compagno finlandese Kimi Raikkonen e ora l’obiettivo è chiudere al ...

MotoGp – Jorge Martinez non vuole illudere Lorenzo : “sarà difficile per lui vincere L’anno prossimo” : Jorge Martinez non crede che la situazione di Lorenzo possa migliorare il prossimo anno: le parole dell’ex pilota di MotoGp La stagione di MotoGp sta per volgere al termine: Marquez si è confermato campione del mondo ormai due gare fa, in Thailandia, regalando invece domenica scorsa alla Honda il titolo Costruttori. Stagione complicata invece per il suo compagno di squadra, Jorge Lorenzo, che ancora deve riuscire, dopo una serie di ...

Ciclismo - Mads Pedersen : “Portare l’oro in Danimarca è stato qualcosa di speciale. L’anno prossimo punto alle Classiche” : BERGAMO – La tranquillità della maglia iridata. Nonostante la giovane età e nonostante l’eco della sua vittoria non si sia ancora spenta, Mads Pedersen sembra essere il ciclista più calmo del globo. Lui che di “cose mondiali” ormai se ne intende. All’inaugurazione del nuovo centro operativo di Trek Bicycle sul territorio italiano c’era anche lui. Il danese che ha raccontato a OA Sport le sue sensazioni e i ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Contento perché volevo vincere la gara - Quartararo sarà ancora più forte L’anno prossimo” : Domenica davvero difficile da dimenticare per Marc Marquez, che ha chiuso il cerchio della stagione 2019 nel modo migliore. L’iberico della Honda ha infatti vinto il Gran Premio di Thailandia 2019 in volata davanti ad un grande Fabio Quartararo e così facendo ha potuto anche festeggiare la certezza aritmetica del suo ottavo titolo mondiale in carriera, il sesto in MotoGP. A questo punto, con 4 gare ancora da disputare, Marc proverà a ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Tutto questo mi fan ben sperare per L’anno prossimo” : Gianmarco Tamberi ha chiuso all’ottavo posto la finale del salto in alto maschile ai Mondiali di Atletica leggera: l’azzurro non è riuscito ad andare oltre 2.27 metri. Il capitano dell’Italia si è soffermato a fine gara ai microfoni RAI per tracciare il bilancio della gara e della stagione. Così l’azzurro: “Abbiamo fatto tanto in qualificazione, mi sono stupito, oggi invece ci sono state difficoltà tecniche che in ...

Valentino Rossi si separa dal capotecnico della rinascita in Yamaha. “Il futuro dopo il 2020? Dipende da risultati delL’anno prossimo” : Silvano Galbusera non sarà più il capotecnico di Valentino Rossi. I due facevano coppia fissa dal 2014, nel secondo anno del Dottore dopo la separazione dalla Ducati. Galbusera, in sostanza, è l’uomo della seconda giovinezza del pilota, se si considera che con lui è tornato a sfiorare la vittoria del Mondiale nel 2015. I due si separeranno a fine stagione, una mossa condivisa con la Yamaha. Il nuovo capotecnico di Rossi, sarà David Munoz: ...

Mertens al Voetbalmagazine : “Non so ancora dove giocherò L’anno prossimo” : Dopo quelle uscite ieri riguardanti il suo difficile rapporto con Maurizio Sarri, oggi ci sono nuove dichiarazione della lunga intervista rilasciata da Dries Mertens al magazine Sport/Voetbalmagazine. Alla domanda in merito ad un possibile suo arrivo all’Anderlecht, il belga ha risposto: “Mai dire mai, ma sinceramente non penso che finirò la mia carriera in Belgio. È tutto ancora molto aperto: sono ancora sotto contratto con il ...

**Def : Conte - taglio cuneo fiscale già dalL’anno prossimo** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Iniziamo già dall’anno prossimo a ridurre il cuneo fiscale”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.L'articolo **Def: Conte, taglio cuneo fiscale già dall’anno prossimo** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ciclismo - Davide Cassani : “Sono orgoglioso della prova della squadra ai Mondiali - ci riproveremo con più forza L’anno prossimo” : L’Italia ha corso bene ma è mancata la ciliegina sulla torta. Il responso della prova in linea maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo in Yorkshire è questo. E’ mancato il colpo risolutivo di Matteo Trentin (secondo), a cui sono mancate le gambe, dopo una corsa molto faticosa, resa ancor più logorante dalle cattive condizioni meteorologiche. Una gara interpretata alla perfezione dalla Nazionale guidata dal CT Davide Cassani al quale ...