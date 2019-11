La vita ci mette a dura prova | seminare bellezza è l' unico antidoto

Fuori dal Coro - Mario Giordano mette Vittorio Sgarbi sul ring : duro scontro su vitalizi e pensioni : Nella serata di martedì 26 novembre, a Fuori dal Coro su Rete 4, è andato in onda l'attesissimo faccia a faccia tra Mario Giordano e Vittorio Sgarbi, due che in tempi recenti se ne sono date, e parecchie, in televisione. Insulti, s'intenda. E per testimoniare quanto lo scontro fosse temibile, Giorda

Una vita - spoiler : Liberto mette in salvo Flora - Inigo conosce Tito : Un personaggio femminile della telenovela Una Vita nei nuovi appuntamenti italiani, vivrà degli attimi di vera paura. La donna in questione è Flora Barbosa (Alejandra Lorenzo), che sarà sul punto di essere violentata da Jordi Barò, un ex pugile che si invaghirà di lei. La cioccolatiera correrà questo grosso pericolo, quando suo fratello Inigo inizierà a scommettere del denaro in modo clandestino. Ad intervenire in difesa della giovane ...

La vita in diretta - Elisabetta Gregoraci ammette : “Ho dei problemi” : Elisabetta Gregoraci apre il suo cuore a La vita in diretta: “Ho problemi più grandi di me” Elisabetta Gregoraci è stata oggi ospite d’onore a La vita in diretta ed è stata intervista dal suo “conterraneo” Alberto Matano (entrambi sono calabresi, ndr). La showgirl e conduttrice ha parlato anche del film nel quale è protagonista e che uscirà il 21 novembre e che si intitola Aspromonte La terra degli ultimi. In ...

Una vita Anticipazioni Spagnole : una maledizione mette a rischio le nozze di Lolita e Antonito : Lolita è molto legata alle tradizioni e teme che contravvenire a queste regole, seppur arcaiche, possa scatenare la sfortuna.

Seconda vita - Georgette Polizzi : 'La Sla non mi permette di avere figli' : Una delle protagoniste del programma Storie Italiane condotto dal giornalista Gabriele Parpiglia è stata Georgette Polizzi, intervista mandata in onda il 13 novembre su Real Time. La stilista ha parlato non solo dei momenti belli della sua Vita, ma anche di amari episodi che le sono capitati e che l'hanno segnata. Di seguito i dettagli. Georgette parla della morte della madre Uno degli episodi più tristi raccontati dalla fashion stylist ...

X019 - Microsoft promette grandi novità : ci sarà spazio per Age of Empires 4 ed Xbox Scarlett? : Quest'anno l'X019 avrà luogo a Londra e per l'occasione Microsoft ha pubblicato un nuovo tweet che promette "grandi novità per l'evento" che si terrà dal 14 al 16 novembre.Ovviamente c'è già chi sta ipotizzando quali giochi verranno mostrati, primo fra tutti Age of Empires 4. Circolano voci secondo cui durante l'evento verrà mostrato un trailer del quarto capitolo del gioco di strategia molto atteso dai fan, annunciato per la prima volta durante ...

Storie Italiane - Alessandro Greco e la moglie Beatrice Bocci : “Casti per tre anni - abbiamo scelto di mettere Gesù al centro della nostra vita” : “Siamo stati casti per tre anni, nonostante fossimo già sposati“. A rivelarlo sono Alessandro Greco e la moglie Beatrice Bocci che a Storie Italiane hanno raccontato la loro scelta di castità dopo aver approfondito il loro rapporto con la Fede e con Dio. “In quel momento preciso stavamo insieme da diversi anni e avevamo due figli – ha detto il conduttore ricordando il giorno in cui lui e la moglie hanno preso questa ...

Vignetta di Vauro offende gli italiani - Maglie : 'Smettete di invitarlo in tv' : Vauro Senesi si è spesso contraddistinto per i suoi toni particolarmente ruvidi, soprattutto quando c'è da dissentire su ideologie ispirate alla destra. Non ha mai nascosto, invece, i suoi ideali di sinistra. Il vignettista, negli ultimi giorni, è finito sulle prime pagine di giornali e fonti di informazione per il suo duello particolarmente rustico nel corso della trasmissione Mediaset Dritto e Rovescio, in cui è finito per andare a muso duro ...

Una vita puntate Spagna : Ursula pronta a commettere un nuovo omicidio : Anticipazioni spagnole Una Vita, Ursula pronta a uccidere Genoveva Ebbene i telespettatori spagnoli di Una Vita stanno vedendo Ursula tornare come un tempo. E mentre il pubblico italiano continua a vederla in vesti completamente diverse dal passato, in Spagna la situazione è ben diversa. La Dicenta dimostra di avere una forte instabilità mentale ed è […] L'articolo Una Vita puntate Spagna: Ursula pronta a commettere un nuovo omicidio ...

Fabrizio Corona diffida Parpiglia : Seconda vita non è autorizzata a trasmettere la puntata a lui dedicata : Fabrizio Corona e Gabriele Parpiglia Fabrizio Corona diffida l’amico Gabriele Parpiglia dal trasmettere la puntata a lui dedicata di Seconda Vita, il programma di interviste che il giornalista conduce da mercoledì scorso su Real Time. Atena s.r.l., la società che gestisce i diritti d’immagine dell’ex re dei paparazzi, fa sapere di non aver concesso alcuna autorizzazione a riguardo e annuncia, qualora non fosse accolto tale ...

Google mette fine agli update dei Pixel e migliora i Pixel 4 con novità specifiche : Il rilascio delle patch di sicurezza di novembre, già in corso, porta con sé due novità particolari per gli smartphone Google Pixel, nello specifico per gli ultimi e per i primi modelli. L'articolo Google mette fine agli update dei Pixel e migliora i Pixel 4 con novità specifiche proviene da TuttoAndroid.

Gianni Morandi mette in scena la sua vita di canzoni : 21 date nella sua Bologna - : Gianni torna a casa, dunque, nella sua Bologna e porta i suoi successi sul palco del Teatro Duse , lo stesso su cui esattamente 55 anni fa si è esibito per la prima volta. "C'è sempre un momento ...

Una vita - trame al 9 novembre : Telmo obbliga Lucia a stare con lui per metterla in guardia : Una Vita, la soap opera di Aurora Guerra ambientata interamente in Spagna, sta continuando a regalare ottimi ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 3 a sabato 9 novembre 2019 rivelano che il dottor Higinio Baeza e Maria scapperanno da Acacias 38 dopo che Casilda Escolano scoprirà che sono soltanto due imbroglioni. Invece Telmo Martinez verrà incolpato da Samuel Alday di aver violentato Lucia Alvarado. Una Vita: ...

Le prime novità su Stranger Things 4 arriveranno a novembre? Lo strano annuncio di Netflix mette in allarme i fan : Quale periodo migliore se non Halloween per parlare di Stranger Things 4? La nuova stagione, molto probabilmente quella finale, è stata annunciata da Netflix ufficialmente ormai qualche giorno fa con quello che possiamo definire il primo teaser. In molti hanno analizzato i pochi frame alla ricerca di un indizio, di un'ombra o di un numero che potesse rivelare qualcosa sul nuovo capitolo della serie e, alla fine, alcuni sono convinti di aver ...