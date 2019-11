La storia a lieto fine di Max Taylor | dalla chemioterapia all' Europa League con il Man Utd

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 28 novembre 2019) Maxè un giovane difensore del Manchester Utd che dopo un anno difficile è tornato ad una vita normale, mettendo nuovamente piede nei campi da calcio dopo una dura battaglia contro il cancro ai testicoli, con conseguente. La vittoria più bella per il 19enne difensore centrale, che in queste ore sta vivendo un sogno, visto e considerato che Solskjaer lo ha convocato in vista dell'impegno dei Red Devils incontro l'Astana. Max ha parlato così del cancro Era il settembre del 2018 quando il cancro bussò alla porta di Max, giovane difensore del Manchester Utd che all'epoca aveva appena 18 anni. Il primo pensiero fu il calcio e la prima domanda fu: 'Giocherò ancora a calcio?'. Aldilà del ritorno in campo, la sua vita in quel momento era a rischio, come raccontato dallo stesso Max: "Mi stavo controllando e ho sentito un nodulo, il dottore mi disse che ...

