La soluzione di mercato per Alitalia è ciò che la politica non vuole

Alitalia - il governo si arrende. Conte : "Non c'è soluzione di mercato" : Il governo è costretto ad arrendersi sulla privatizzazione di Alitalia, alla scadenza prevista non è stata formalizzata l'offerta vincolante da parte del consorzio e dunque quella strada non è ormai più percorribile. Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha detto chiaramente che al momento una soluzione di mercato non c'è e ha aggiunto: "è da dieci anni che si tenta di privatizzare la compagnia, ma ha una dimensione che il ...

Alitalia - il governo si arrende. Conte e Patuanelli : "Non c'è soluzione di mercato" : Il governo è costretto ad arrendersi sulla privatizzazione di Alitalia, alla scadenza prevista non è stata formalizzata l'offerta vincolante da parte del consorzio e dunque quella strada non è ormai più percorribile. Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha detto chiaramente che al momento una soluzione di mercato non c'è e ha aggiunto: "è da dieci anni che si tenta di privatizzare la compagnia, ma ha una dimensione che il ...

Alitalia - Patuanelli : “soluzione di mercato non c’è. Tornare all’Iri? Se serve sì” : “Al momento una soluzione di mercato non c’è“. A dirlo, su Alitalia, il ministro allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli in audizione al Senato. Che ha aggiunto: “La strada di una proroga al consorzio che si stava costituendo non c’è più”. Concetto ribadito anche dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha comunque ribadito come sia “la soluzione preferita del governo”. Per il ministro ...

Alitalia - Patuanelli certifica fine della cordata : “Al momento non c’è soluzione di mercato”. Conte : “Valutiamo alternative” : Su Alitalia “al momento una soluzione di mercato non c’è“. Parola del ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, in audizione davanti alla commissione Industria al Senato. Il ministro ha aggiunto: “Stiamo valutando diverse opzioni con attenzione”. A una domanda sulla possibilità di tornare al modello dell’Iri – l’Istituto per la ricostruzione industriale attivo ...

