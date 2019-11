La smart TV Xiaomi Mi TV 4A è in offerta su eBay a meno di 200 euro

La nuova smart TV di Xiaomi ha tutto ciò che si desidera : pannello da 55? 4K HDR 10-ready - Android TV e molto altro : Xiaomi presenta la nuova smart TV Mi TV 4X 55 2020 Edition con pannello da 55 pollici a risoluzione 4K HDR 10 ready L'articolo La nuova smart TV di Xiaomi ha tutto ciò che si desidera: pannello da 55″ 4K HDR 10-ready, Android TV e molto altro proviene da tuttoAndroid.

È piccola - ricarica lo smartphone e ha una marcia in più : ecco Xiaomi Powerbank Hand Warmer : La Xiaomi Powerbank Hand Warmer è una piccola batteria portatile per smartphone con funzione scaldamani L'articolo È piccola, ricarica lo smartphone e ha una marcia in più: ecco Xiaomi Powerbank Hand Warmer proviene da TuttoAndroid.

Volete sapere perchè gli smartphone di Xiaomi costano di meno? Ce lo dice Lei Jun : Xiaomi ha un margine di profitto lordo compreso tra l'8% e il 9% ed è questo fattore a rendere gli smartphone del colosso cinese così convenienti L'articolo Volete sapere perchè gli smartphone di Xiaomi costano di meno? Ce lo dice Lei Jun proviene da TuttoAndroid.

Gli utili di Xiaomi crescono nonostante una leggera flessione nelle vendite di smartphone : Xiaomi annuncia i risultati finanziari del terzo trimestre 2019, che ha visto una decisa crescita dei ricavi nonostante una leggera flessione nelle vendite di smartphone. L'articolo Gli utili di Xiaomi crescono nonostante una leggera flessione nelle vendite di smartphone proviene da TuttoAndroid.

Il Black Friday di Xiaomi porta offerte d’oro ai Mi Fan : ecco gli smartphone in sconto : Il Black Friday arriva anche in casa Xiaomi, con numerose promozioni, sconti per tutti e la possibilità di ottenere ottimi prezzi anche su alcuni prodotto venduti su Amazon. L'articolo Il Black Friday di Xiaomi porta offerte d’oro ai Mi Fan: ecco gli smartphone in sconto proviene da TuttoAndroid.

Lustratevi gli occhi con offerte mai viste sugli smartphone Xiaomi e Redmi : Non siamo ancora nel pieno del Black Friday ma Gearbest non aspetta e lancia una serie di promozioni davvero strepitose sugli smartphone Xiaomi. L'articolo Lustratevi gli occhi con offerte mai viste sugli smartphone Xiaomi e Redmi proviene da TuttoAndroid.

Costa poco - si integra con Google Assistant ed è in metallo : ecco la nuova Xiaomi Mi smart LED Desk Lamp 1S : Xiaomi presenta in crowdfunding la nuova Mi Smart LED Desk Lamp 1S al costo di circa 25 euro L'articolo Costa poco, si integra con Google Assistant ed è in metallo: ecco la nuova Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp 1S proviene da TuttoAndroid.

Vodafone aggiunge Redmi Note 8T e Xiaomi Mi Note 10 agli smartphone acquistabili in comode rate : Vodafone aggiunge Redmi Note 8T e Xiaomi Mi Note 10 al listino degli smartphone acquistabili in comode rate. E c'è anche una piccola sorpresa... L'articolo Vodafone aggiunge Redmi Note 8T e Xiaomi Mi Note 10 agli smartphone acquistabili in comode rate proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia un nuovo smartwatch niente male - ma è per bambini : Xiaomi lancia in Cina Mi Rabbit Children's Watch 2S, uno smartwatch per bambini dotato di un display touch a colori da 1,3 pollici con una risoluzione di 240×240. Il dispositivo indossabile di Xiaomi presenta degli spigoli smussati e si adatta comodamente al polso, inoltre è impermeabile IPX8. L'articolo Xiaomi lancia un nuovo smartwatch niente male, ma è per bambini proviene da TuttoAndroid.

Questa chiavetta USB Xiaomi si collega allo smartphone e costa davvero pochissimo : La chiavetta USB Xiaomi Jesis è disponibile su eBay a un ottimo prezzo, in tre differenti varianti, e può essere utilizzata su PC o smartphone. L'articolo Questa chiavetta USB Xiaomi si collega allo smartphone e costa davvero pochissimo proviene da TuttoAndroid.

Non perdete l’occasione : Xiaomi Mi smart Scale 2 è in offerta al prezzo più basso di sempre : Avete meno di 24 ore per portarvi a casa Xiaomi Mi Smart Scale 2 a un prezzo straordinario, senza spese di spedizione e con spedizione rapidissima. L'articolo Non perdete l’occasione: Xiaomi Mi Smart Scale 2 è in offerta al prezzo più basso di sempre proviene da TuttoAndroid.

Quante offerte sugli smartphone Samsung e Xiaomi nel Black Friday di eBay : Parte la settimana del Black Friday ed eBay no si fa certo trovare impreparata. Si comincia con una selezione di smartphone Samsung e Xiaomi. L'articolo Quante offerte sugli smartphone Samsung e Xiaomi nel Black Friday di eBay proviene da TuttoAndroid.

Il concorso fotografico Xiaomi Photography Challenge 2019 mette in palio 40.000 dollari in denaro e smartphone : Xiaomi ha svelato la sua terza edizione del concorso fotografico Xiaomi Photography Challenge 2019 che mette in palio denaro e smartphone dell'azienda per un valore di 40.000 dollari. La sfida di quest'anno inizierà tra due giorni e vede i fotografi impegnati a immortalare la vita quotidiana da una prospettiva diversa e si basa sul tema "Vedi il mondo" che sarà diviso in quattro categorie: dettagli, notti, stagione e volti. L'articolo Il ...