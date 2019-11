Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 28 novembre 2019) Non c’è la richiesta di pieni poteri, non c’è il bicchierone di mojito davanti a una consolle, ma c’è un Matteo Salvini che si riprende la scena a Roma, nella Capitale, dentro ai palazzi, in Parlamento, per provare a dare la definitiva spallata all’esecutivo Pd-M5S. Bastava essere stamane nella sala Salvadori di Montecitorio per una conferenza sull’oggetto della contesa Mes, il tanto discusso Fondo Salva Stati, e accorgersi che qualcosa si stava consumando. Il leader di via Bellerio, abbandonati i dolce vita e i capi di velluto, indossa un abito, una camicia bianca e una cravatta, e si presenta scortato dallo stato maggiore leghista. Una scena così non si era mai vista. Al suo fianco tutti incravattati, dai due capigruppo Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, ai due bulldozer dell’euroscetticismo, Claudio Borghi e Alberto ...

HuffPostItalia : La scazzottata - rosaria62 : Se non sono violenti, razzisti, prepotenti, sono invece pagliacci, saltimbanchi, burattini e irrispettoso, tra una… - LuzPagoda : Che poi, dovremmo accettare una scazzottata per il #MES del quale ad agosto al Papeete non fregava loro un cazzo? E… -