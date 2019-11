La Roma torna in vetta al proprio girone di Europa League

Maltempo - tornano le piogge al Nord : allerta rossa in Emilia Romagna - Lombardia e Veneto : piogge e temporali sul Nord Italia. Fiumi sotto osservazione, con particolare attenzione ai livelli del Po. allerta arancione in Liguria

Roma - Virginia Raggi annuncia : “Spelacchio sta tornando”. E Gigi Marzullo intervista l’albero di Natale : “Sta tornando a Roma…il nostro Spelacchio!“. È così che, in un post su Facebook a cui è allegato un video ironico, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha annunciato il ritorno dell’albero di Natale in piazza Venezia. Nel video promo firmato Netflix, volutamente surreale, si vede l’albero che rilascia un’intervista a Gigi Marzullo: un modo per scherzare sulle polemiche emerse nel 2017, per l’albero di Natale all’epoca semispoglio ...

Un giorno di pioggia a New York - Woody Allen ritorna alle origini. Il suo film è una poesia Romantica : Si muove qualunque cosa sopra e sotto la battente pioggia newYorkese: una coppia di giovani innamorati travolta dagli eventi, il cielo indeciso su quale colore assumere, e la città, quella metropoli antica e sempre nuova senza la quale non esisterebbe Woody allen. Che per fortuna esiste, e ci ha regalato una commedia dal tocco inconfondibile. A Rainy Day in New York – Un giorno di pioggia a New York è tutto questo, ed è tanto. Rischiavamo ...

Colpo Lazio da Champions - Roma torna a vincere : La Lazio trova lo spunto vincente all'ultimo respiro con Caicedo e conquista tre punti pesanti in casa del Sassuolo, che aveva recuperato l'iniziale vantaggio di Immobile. E' il quinto successo consecutivo e la conferma del terzo posto, in solitario, in attesa del posticipo del Cagliari. Si mantiene a due punti la Roma che, sospinta dalle reti dei due centrali Smalling (autore anche di due assist) e Mancini, ottiene una facile vittoria sul ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : la Juventus vince a Roma e torna in testa alla classifica : Oggi si è completata la settima giornata della Serie A 2019-2020 di Calcio femminile, siamo nel pieno del girone d’andata che si sta rivelando sempre più scoppiettante e avvincente. La Juventus ha sconfitto la Roma per 4-0 in trasferta e si è portata in testa alla classifica generale con 19 punti all’attivo, due in più del Milan e tre di margine sulla Fiorentina. Le bianconere sono riuscite a rispondere alle dirette avversarie che ...

Rifiuti Roma - torna l’emergenza. La Regione : “Raggi individui soluzione o commissariamo”. Comune : “Per ora andranno a Civitavecchia” : “Se qualcuno non mi dice subito dove portare l’indifferenziata, entro lunedì le strade di Roma si ritroveranno invase da tonnellate d’immondizia”. Stefano Zaghis è una furia. Da giorni il presidente dell’Ama Spa, la municipalizzata che gestisce la raccolta dei Rifiuti nella Capitale, sta scrivendo a tutte le istituzioni, prefettura in primis, pur di ottenere risposte che non arrivano. Anche perché Nicola Zingaretti e Virginia Raggi sono tornati ...

Britannia 2 : su Sky Atlantic torna lo scontro tra i Romani e le tribù celtiche : Britannia E’ ora di tornare in Britannia. Parte stasera - alle 21.15 su Sky Atlantic – la seconda stagione del travolgente dramma storico dalle tinte fantasy creato da Jez e Tom Butterworth e da James Richardson. La serie mette in scena eventi, intrighi e rivelazioni sulle guerre che hanno fatto la storia, e segue l’epico e cruento scontro tra le forze dell’impero romano guidato dal generale Aulus Plautius e le tribù ...

Roma. Marcello De Vito torna a presiedere il consiglio comunale : Marcello De Vito torna a presiedere il consiglio comunale di Roma. L’esponente grillino finito in carcere e poi scarcerato nell’ambito

Comune di Roma - Marcello De Vito torna in Aula come presidente. E ringrazia per gli applausi : “Un onore rientrare e ritrovare i colleghi” : “Heri dicebamus” (‘dunque dove eravamo rimasti’). Usa il latino Marcello De Vito tornando a sedere sullo scranno di presidente dell’Aula capitolina dopo la revoca dei domiciliari. “È un piacere e un onore rientrare in quest’Aula e ritrovare i colleghi”, ha detto De Vito dopo aver salutato i consiglieri presenti in Aula, compresi quelli delle opposizioni L'articolo Comune di Roma, Marcello De Vito ...

"Heri dicebamus" : De Vito torna a presiedere il Consiglio comunale a Roma ed esordisce in latino : Pochi giorni dopo liberazione dagli arresti domiciliari, Marcello De Vito torna a presiedere l’Assemblea capitolina. E, arrivato in aula, esordisce in latino. “Heri dicebamus (dove eravamo rimasti)”, sono state le sue prime parole.Parte del pubblico e dei consiglieri ha applaudito quando lo ha visto entrare in aula. Dopo aver salutato tutti i consiglieri ha affermato: ”È un piacere e un onore tornare a presiedere ...

Roma - De Vito torna a presiedere il Consiglio comunale dopo la revoca dei domiciliari. Il suo saluto all’Aula : “Dove eravamo rimasti” : “Heri dicebamus”. Usa il latino Marcello De Vito per salutare l’aula capitolina: “Dunque, dove eravamo rimasti“. dopo la revoca degli arresti domiciliari, il presidente del Consiglio comunale è tornato in Campidoglio per presiedere la seduta odierna. De Vito era stato di fatto sospeso dal suo ruolo a seguito del suo arresto per il coinvolgimento nell’inchiesta sullo stadio della Roma. Sulla base della legge ...

Roma - Marcello De Vito torna in Campidoglio dopo gli arresti : presiederà l'Assemblea capitolina : Dagli arresti domicialiri allo scranno più alto dell'Assemblea capitolina. Marcello De Vito, sospeso a marzo dal prefetto dopo l?arresto per la vicenda dello stadio di Tor di...

Inchiesta sullo stadio della Roma - Marcello De Vito è tornato in libertà : Nel M5s si è riaperta la 'ferita' della vicenda che riguarda Marcello De Vito. Il presidente dell'Assemblea Capitolina è tornato in libertà dopo sei mesi, tra carcere e domiciliari. De Vito è indagato perché, secondo i pm, avrebbe sfruttato la sua posizione ai vertici del Comune di Roma per influenzare le decisioni dell'amministrazione nell'ambito dell'iter autorizzativo dello stadio dell'As Roma. Sono state le dichiarazioni ...

Emilia Romagna - le ‘sardine’ fanno tornare un po’ di ottimismo : c’è ancora voglia di resistenza : Ci sono momenti in cui torna un po’ di ottimismo. Succede nonostante troppo spesso venga spontaneo – per lo meno a chi ha assaporato in altri tempi il piacere di fare politica – identificarsi in una vignetta disegnata da Altan qualche anno fa. Si vede un tipo accasciato su una sedia, mentre dice: “Ci sono dei momenti storici che a uno gli piacerebbe di poter dire: io non c’ero”. Capita perché siamo in ostaggio del sedicente ...