La Roma passa a Istanbul e resta in corsa in Europa League

Europa League – Risultati e classifica del Girone J : la Roma passa se… : La Roma supera 0-3 il Basaksehir e vede i sedicesimi di Europa League: ecco tutte le combinazione che permettono ai giallorossi di passare il Girone J La Roma ottiene un’importante vittoria e prosegue la sua corsa verso i sedicesimi di Europa League. I giallorossi superano 0-3 il Basaksehir nella quinta giornata del Girone J, grazie ai gol di Veretout, Kluivert e Dzeko. La Roma si trova adesso a quota 8 punti, appaiata al Monchengladback ...

Istanbul Basaksehir-Roma - le probabili formazioni : Cengiz Under sfida il suo passato : Istanbul Basaksehir-Roma, le probabili formazioni – La Roma si gioca tutto nella trasferta di Istanbul contro il Basaksehir. Dentro o fuori dall’Europa League. I turchi guidano, a sorpresa, il gruppo J con 7 punti, la Roma ne ha 5, gli stessi del Borussia Monchengladbach, ma i giallorossi sono indietro negli scontri diretti. Ecco perché la Roma ha un solo risultato, la vittoria. In caso di sconfitta e di contemporaneo successo ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : “allarme rosso” per il passaggio della piena del Po : “Per lunedì 25 novembre si prevede un rapido esaurimento delle precipitazioni già dal mattino. Ventilazione sulla costa inizialmente proveniente da nord-est con intensità inferiore a 10 m/s, in rotazione da nord e attenuazione nel corso della giornata. Le previsioni di marea sono al limite della soglia di attenzione; tuttavia, considerando lo stato di criticità dei litorali a seguito del precedente evento, non si escludono locali impatti ...

Maltempo Emilia Romagna : l’allerta per i fiumi passa da rossa ad arancione : Si conferma l’allerta meteo in Emilia-Romagna ma passa da rossa ad arancione per criticita’ idraulica – ossia per i fiumi – sulla pianura ferrarese, ravennate e bolognese, sulla costa ferrarese e sulla pianura del Modenese, del Reggiano e del Parmense. L’allerta – emanata dall’Arpae e dalla Protezione Civile regionale – e’ in vigore dalla mezzanotte di oggi a quella di domani e prevede un ...

È passato un anno dal rapimento di Silvia Romano : (foto: LaPresse/Paolo Gerace) È passato un anno dal rapimento della giovane cooperante milanese Silvia Romano che fu sottratta alla sua attività umanitaria il 20 novembre 2018, quando si trovava a Chakama, un villaggio in Kenya. Secondo le ultime notizie – che arrivano proprio a un anno da quando si sono perse le sue tracce – la volontaria si troverebbe adesso in Somalia e sarebbe tenuta sotto sequestro da un gruppo islamista legato ad ...

Emilia Romagna - vox tra i militanti dem tra incubo Salvini e speranza : “Se vince vado in Portogallo”. “Qui non si passa” : C’è chi teme la disfatta, chi si affida alla piazza, e chi è convinto che possa bastare l’ “esperienza di buon governo” portata avanti dal presidente uscente (e ricandidato) dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, per allontanare l’incubo leghista. Nel giorno del lancio della campagna elettorale del governatore dem, dal centro eventi Dumbo a Bologna, il popolo di volontari, iscritti e militanti Pd si ritrova ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 0-0 - Europa League in DIRETTA : Zaniolo e Bènes vicinissimi al gol. La Roma vuole passare in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29′ PASTORE CON UNA SERPENTINA CLAMOROSA! Tiro del fantasista argentino che viene respinto da Sommer: gran giocata del Flaco. 28′ Cambio per infortunio nel Borussia Monchengladbach: fuori Jantschke, dentro Hofmann. 26′ BENES CON UN GRAN TIRO DALLA DISTANZA: Pau Lopez si lancia alla sua destra riuscendo addirittura a bloccare un tiro piuttosto potente. 25′ Zaniolo prova ad ...

Roma - ora radere al suolo i campi rom passa per ‘rigore’ e ‘legalità’. No ai diritti - conta il consenso : Per chi abita a Roma l’immagine di una ruspa con la benna sollevata sopra il tetto di una baracca abitata da famiglie rom in fuga è qualcosa di familiare, come l’abete natalizio a piazza Venezia: fa parte della storia recente della città, ci si passa dinanzi commentando, riguarda tutti e non riguarda nessuno. Sotto amministrazioni diverse, di ruspe, di baracche e di abeti se ne sono visti tanti e diversi; eppure, dopo lo sguardo rapido e ...

Manovra : Borgonzoni - ‘no a tasse anti E.Romagna - Pd ha passato segno’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Il Pd ha passato il segno. Non possiamo tollerare oltremisura questo patetico teatrino. Prima si inventano nuove tasse – plastic tax, sugar tax, tassa su auto aziendali – che penalizzeranno interi comparti dell’Emilia Romagna, migliaia di posti di lavoro, Pil, indotto e famiglie, e poi ci vogliono far credere che si stanno attivando per mitigarne i danni”. Così la senatrice ...

Repubblica : la storia di Darboe dalla Libia alla Roma - passando per Rieti : Ebrima Darboe, 18 anni, arrivato in Italia nel 2016 con uno dei tanti barconi dalla Libia. Solo e minorenne aveva trovato accoglienza a Rieti con il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Qui Darboe entra per la prima volta in una vera squadra di calcio, la Young Rieti. Ed è proprio alla sua prima squadra e al presidente Massimo Masi che Ebrima ha pensato quando Fonseca lo ha convocato per la sua prima gara di Serie A «Mi ha ...

Chiara Ferragni a Roma - mangia gli spaghetti e il dettaglio non passa inosservato : «La carbonara come la pizza?» : Chiara Ferragni arriva a Roma e con lei porta dietro un mare di polemiche. La bella influencer si è concessa un pranzo in un ristorante del centro della Capitale ma è stata ricoperta di...

Nainggolan torna sul passato : “Roma meglio che Inter - nonostante quei 7-1…” : Si è sbloccato finalmente Radja Nainggolan. Avrà chiesto scusa ai tifosi del Cagliari per il ritardo, il primo gol con la maglia rossoblu è arrivato solo domenica scorsa con la Spal, ma è già risultato decisivo. Critiche dunque già cestinate, è tempo di guardare al futuro, di pensare alla continuità, di tornare ad essere un jolly come ai tempi di Roma e Inter. E di questo il belga ne ha parlato nel corso dell’Intervista rilasciata per il ...

Roma - 24enne distrugge autobus del’Atac e cerca di aggredire l’autista : fermato da un passante e arrestato dalla polizia – FOTO : È andato in escandescenza, probabilmente ubriaco, ha cercato di aggredire l’autista e poi ha letteralmente distrutto l’autobus dell’Atac sul quale viaggiava. Ancora un’aggressione sui mezzi pubblici a Roma, dove questa notte su via Casilina Vecchia, all’altezza della fermata Ponte Casilino, in zona Pigneto, un ragazzo di 24 anni originario del Libano ha prima divelto il bracciolo di uno dei sedili del bus NMC – sostituto della ...

Nadia Toffa - le iene Viviani - Golia e Roma commossi in studio : «È passato ancora troppo poco tempo…» : Nadia Toffa continua a essere un punto di riferimento per le iene. Questa sera Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma non sono riusciti a nascondere la loro commozione. In conduzione della puntata di oggi, si sono emozionati nel ricordare la loro collega morta lo scorso 13 agosto in seguito a una lunga malattia. «È passato ancora troppo poco tempo. L’atmosfera qui in studio è che non sia ancora cambiato nulla, come se lei ci fosse», ...