La Roma non sbaglia | a Istanbul travolge il Basaksehir 3-0 e ipoteca la qualificazione

Progetto mobilita’ per Castel Romano Designer Outlet : navetta non-stop dalla fermata metro “Eur Palasport Castel Romano” : 1 E 2 DICEMBRE TRASPORTO GRATUITO PER IL BLACK FRIDAY. RICERCA PROMETEIA: 213 MILIONI DI EURO ANNUI L’IMPATTO DEL CENTRO MCARTHURGLEN NEL SISTEMA ECONOMICO REGIONALE Un nuovo Progetto di mobilità a favore di cittadini romani e turisti. Viene presentato oggi a Castel Romano Designer Outlet il servizio di trasporto che il Centro McArthurGlen mette a disposizione dal 1° dicembre da e per la fermata della metro di Eur Palasport, che dalla stessa ...

Emilia Romagna - Bonaccini su La7 : “Posizione M5s? Regalo a Salvini. Non fanno una scelta - ma io sono sempre disponibile” : “La posizione del M5s per le elezioni regionali in Emilia Romagna? E’ in parte un Regalo a Salvini, perché comunque col turno secco, alla fine, chi avrà avuto un voto in più vincerà. Non c’è il secondo tempo. E’ evidente che così i 5 Stelle non fanno una scelta e rischiano di rimanere schiacciati nella competizione tra due poli“. sono le parole del presidente uscente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ...

Diabolik a capo della banda che inondava Roma di droga : 50 arresti fra Lazio - Calabria e Sicilia : Il gruppo criminale riforniva gran parte delle «piazze di spaccio» della Capitale. Aveva costituito anche una «batteria di picchiatori» con soggetti incaricati del recupero dei soldi dovuti

Tutto il tempo a censire le buche di Roma e non ci siamo accorti dei buchi d’Italia : Il dito e la luna. siamo stati due anni a contare le buche di Roma, così concentrati sui vuoti tecnici della Capitale e le incompetenze di chi la governa, da non accorgerci delle voragini dentro cui sprofonda l’Italia e con lei noi. Come un grande effetto ottico che devia la vista e anche le percezioni, la grande guerra (in qualche caso più che meritoria) mossa contro la giunta Raggi, ha coperto, nascosto, fatto ignorare, tenuto in freezer lo ...

Politi : Non si fa riforma Roma con due incontri - M5S non ha idee : Roma – “Quando si parla della nostra citta’ e’ sempre una cosa buona, ma spesso la dignita’ delle cose che si fanno e’ data anche dal tempo che gli si dedica. Parliamo di tre settimane di preparazione per fare due appuntamenti su un un documento ordinario, affrontiamo questo tema importante per Roma Capitale con due soli appuntamenti alle spalle. Oggi venite a chiedere il consenso delle opposizioni senza aver ...

Patanè : Roma da sola non ce la fa - Raggi torni a bordo : Roma – “Di fronte al continuo, stucchevole, scarico di responsabilita’ da parte della Sindaca che oggi ha avuto addirittura la faccia tosta di venire alla Pisana a fare il suo personalissimo e strumentale show, non posso che rispondere con l’ormai noto invito del Comandante De Falco a Schettino: cara Sindaca, torni a bordo, torni in Campidoglio! Non stia qui, faccia il suo lavoro, si occupi dell’Ama, di gestire i ...

Polizia egiziana a Roma - Gabrielli : “Regeni? Verità è esigenza. Ma c’è il dovere di collaborare - a meno che non si decida lo stop dei rapporti” : Quasi quattro anni di depistaggi, silenzi e bugie dal regime egiziano di Al Sisi sul caso Regeni non bastano a fermare le collaborazioni tra Roma e il Cairo. Rapporti che proseguono, Nel segno della realpolitik, non soltanto sul campo economico e in quello diplomatico (dopo il ritorno dell’ambasciatore italiano,), a quasi quattro anni dall’omicidio del giovane ricercatore italiano. E al di là dell’iscrizione di cinque ufficiali ...

Vocaturo : Roma non può raccogliere così tanta immondizia senza impianti : Roma – AMA ogni giorno raccoglie nelle strade che serve “ossia 3000 km” circa cinquemila tonnellate di rifiuti di cui tremila sono indifferenziati, una quantità enorme che nessuna capitale Europea raccoglie. E’ follia pensare a questi numeri e non avere gli impianti di stoccaggio per chiudere il ciclo dei rifiuti facendo un’economia circolare e abbassando la Tari, non mandando fuori città i rifiuti prodotti a Roma. La realtà cittadina ci ...

Non solo Friedkin - la Roma cerca soci. Ma i grandi fondi d’investimento vogliono il 51% : Entro fine anno la Roma vuol trovare un nuovo socio. Perché non c’è solo Dan Friedkin pronto a investire nel club giallorosso, ma i tempi stringono, il mercato di gennaio è alle porte e Pallotta ha bisogno di soldi freschi. Secondo il messaggero oltre al magnate americano che “potrebbe sottoscrivere una quota del 20% di un aumento di capitale da 150 milioni e nel tempo salire almeno al 51%”, sono una ventina i fondi ...

Alessandra Ghisleri a L'aria che tira : "Quanto vale il M5s in Emilia Romagna - non sposta niente" : Il voto su Rousseau ha costretto il M5s a correre in Emilia Romagna. Ora, Beppe Grillo briga affinché i grillini affianchino il Pd: obiettivo dei giallorossi, trovare un qualunque modo per sbarrare la strada alla Lega e a Lucia Borgonzoni. Eppure, a detta di Alessandra Ghisleri, i grillini non potra

Selvaggia Roma attacca Francesco e Antonella : 'Non ricordo il numero del manicomio' : Un nuovo capitolo si aggiunge alla storia senza fine che vede protagonisti Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: dopo il riavvicinamento della coppia, avvenuta quasi in diretta sui social con tanto di lacrime del personal trainer, è arrivato il commento pungente e sarcastico di Selvaggia Roma, ex di 'Lenticchio'. La ragazza ha commentato negativamente il ritorno di fiamma, tanto da parlare addirittura di 'manicomio'. Il commento sarcastico ...