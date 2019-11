La Roma in Turchia ha rischiato di perdere un suo giocatore per un serio infortunio

LIVE Istanbul Basaksehir-Roma 0-3 - Europa League 2019-2020 in DIRETTA : giallorossi corsari in Turchia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 20.55 LE PAGELLE DEL MATCH Istanbul BASAKSEHIR (4-3-3): Günok 6; Ponck 5, Škrtel 5 (dal 50′ Ozcan 5.5), Epureanu 5 (dal 46′ Robinho 5.5), Clichy 5; Azubuike 5, Topal 4.5 , Kahveci 5; Visca 6, Crivelli 5.5, Gulbrandsen sv (dal 16′ Behich 5). Allenatore: Buruk 4.5 ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Santon 6, Mancini 7, Smalling 6.5, Kolarov 6 (dal 53′ Spinazzola 6); Diawara ...

Champions - scatta la rivolta web contro la finale in Turchia. Sale la candidatura di Roma : In poche ore l?hashtag #NofinaleChampionsaIstanbul contro la finale della Champions League edizione 2019-2020 prevista a Instanbul è diventato così virale da assumere i contorni...

Turchia : Ungheria e Romania bloccano l’embargo Ue di armi. Di Maio : ?stop ai nuovi contratti : La paura di molti paesi membri – in particolare dell'Ungheria e della Bulgaria - è di scatenere la reazione della Turchia che ha già minacciato di lasciare scappare verso l'Europa le migliaia di rifugiati

Saluto militare e bandiere della Turchia - i tifosi della Roma attaccano Under : “Qua non sopportiamo assassini” : Sta facendo molto rumore il post su Twitter pubblicato dall’attaccante della Roma Cenzig Under, tra l’altro pronto al rientro dopo lo stop per infortunio. Il calciatore ha pubblicato una foto con lui che esulta con la maglia della Roma ed il Saluto militare. A corredo, le bandiere della Turchia. Sui social scattano le polemiche di tifosi e non per un messaggio interpretato come sostegno all’esercito turco impegnato nei ...