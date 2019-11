La repubblica delle donne | Katia Follesa imbarazza Piero Chiambretti | si toglie la giacca

#CR4 La repubblica delle donne che parlano - si raccontano in una tv leggera - "rumorosa" ma non urlata : Seconda edizione de La repubblica delle donne con Piero Chiambretti al timone. Un programma dalla lunga durata, come ormai ci hanno abituato le prime serate, da anni a questa parte e che, in certi casi, è spesso un problema, proprio per questo motivo. Come le feste: spesso le più riuscite sono quelle dalla durata non monstre, incalzante, coinvolgente. Il rischio, quindi, anche in questo c'era, ma il risultato è stato godibile.Sono molti i ...

Piero Chiambretti a Blogo : "La repubblica delle Donne - le novità - gli ascolti - Adrian e Sanremo Giovani" (video) : Riecco La Repubblica delle Donne, da questa sera su Rete 4 con Piero Chiambretti. Il padrone d casa promette un'esizione in continuità con quella precedente, ma gli innesti non mancano. Da Vittorio Feltri ad Antonella Elia, passando per Valeria Marini e Massimo Lopez nelle vesti della Monaca di Monza. "Non le chiamerei novità ma variazioni. Si gioca sulle parole, perché le parole sono importanti", dice Chiambretti a Blogo a margine della ...

CR4 – La repubblica delle donne : Chiambretti debutta con Baudo e le Kessler. Nel cast fisso ci sono anche Marini - Sgarbi e Feltri : Piero Chiambretti Piero Chiambretti riapre le danze del suo irriverente show. Torna stasera, con la seconda edizione di CR4 – La Repubblica delle donne, il colorato salotto al femminile con cui il presentatore terrà compagnia al pubblico fino ad aprile. L’universo rosa, nelle sue diverse sfaccettature, sarà nuovamente protagonista indiscusso del programma, all’interno del quale Chiambretti introdurrà rubriche, interviste e ...

Ambra Lombardo conduttrice de La repubblica delle Donne - Deianira : 'Puoi fare televendite' : Ieri, martedì 26 novembre, Deianira Marzano si è scagliata contro Ambra Lombardo, ex gieffina e attuale fidanzata di Kikò Nalli. Questa volta, però, non c'entrano gli scandali sentimentali, ma delle questioni legate al nuovo e probabile ruolo in televisione della bella professoressa. Infatti stando alle dichiarazioni della stessa Deianira, la Lombardo potrebbe condurre la nuova edizione de La Repubblica delle Donne, programma di Rete 4 ideato da ...

Piero Chiambretti torna con “La repubblica delle Donne” : “C’è ‘La posta del cuore’ di Vittorio Feltri - mentre Massimo Lopez è una monaca politicamente scorretta” : Squadra che vince non si cambia. Dopo il successo di pubblico e critica con “#CR4 – La Repubblica delle Donne”, Piero Chiambretti – che proprio quest’anno segna il traguardo dei dieci anni in Mediaset – torna, da mercoledì 27 novembre in prima serata su Retequattro, con un cast rinnovato in parte, con new entry clamorose come Massimo Lopez nei panni della monaca di Monza 3.0. La trasmissione parte con 4 prime serate e due Best ...

La repubblica delle Donne con Chiambretti : conferenza stampa in diretta : Riecco La Repubblica delle Donne, su Rete 4. Da mercoledì 27 novembre Piero Chiambretti tornerà a raccontare l'attualità con l'ironia che lo contraddistingue. Alla corte di Pierino la Peste tornerà Cristiano Malgioglio, ma anche Iva Zanicchi e Alda D'Eusanio. Previste anche delle novità: i rumors hanno parlato di Antonella Elia e Valeria Marini. Oggi, durante la conferenza stampa di presentazione, scopriremo tutta la verità. prosegui la ...

Retroscena Blogo : Vittorio Feltri nel cast de La repubblica delle donne? : Negli ultimi giorni TvBlog ha avuto modo di mostrarvi quali potrebbero essere alcuni degli ingredienti della seconda edizione de La repubblica delle donne inprocinta di riaprire i battenti a partire dal 27 novembre in prima serata su Rete 4, come ricordato dal promo che vi abbiamo potuto mostrare in anteprima. La repubblica delle donne 2019/20, il promo (Anteprima video) Il 27 novembre inizia ...

La repubblica delle donne 2019/20 - il promo (Anteprima video) : A due settimane esatte dalla partenza della seconda serie di puntate de La repubblica delle donne su Rete 4 (27 novembre), in esclusiva per TvBlog ecco il biglietto da visita o, se vogliamo più tecnicamente, lo spot promozionale di quella che sarà la seconda edizione del programma condotto da Piero Chiambretti.Siamo abituati all'eccentricità che ruota attorno al mondo di 'Pierino', anche in questo caso la fantasia non si smentisce. Viene ...

Retroscena Blogo : il mistero Antonella Elia a La repubblica delle donne : Due mesi fa esatti dalle pagine di TvBlog vi abbiamo rivelato il Retroscena targato Blogo secondo cui Antonella Elia sarebbe in lizza per entrare fra le grazie di Piero Chiambretti per la seconda edizione de La Repubblica delle donne. Retroscena Blogo: Antonella Elia nuova opinionista de La Repubblica delle donne? Ex ragazza di Non è la Rai, valletta di Mike Bongiorno a La ruota della fortuna, ...

