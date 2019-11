La politica italiana è un acquario

Davide Faraone : “Open è stata la fondazione più trasparente nella storia della politica italiana" : Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva al Senato, interviente con un post su Facebook sulle presunte irregolarità della fondazione Open che sostiene le iniziative politiche di Matteo Renzi. La fondazione è indagata per riciclaggio, traffico di influenze, autoriciclaggio, finanziamento illecito ai partiti ma Faraone difende l’operato di Open: “Avere la carta di credito di una fondazione non è reato, ma qui ...

Cos’è il Mes - e come è diventato l’ossessione della politica italiana : L’olandese Jeroen Dijsselbloem arriva a una riunione del Fondo salva-stati (foto: JOHN THYS/AFP via Getty Images) Il governo Conte II è nell’occhio del ciclone per colpa della riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), il fondo incaricato di aiutare i paesi in crisi che adottano l’euro, che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte vorrebbe far ratificare dal parlamento italiano l’anno prossimo. Per ...

Vasco Rossi sulla politica italiana : “Il nostro Paese è preda di rabbia e paura per colpa di politici irresponsabili” : L'opinione di Vasco Rossi sulla politica italiana è nota a tutti: dalla perentorietà di un divieto di ricorrere ai suoi brani nel dibattito politico alla forte critica nei confronti della diffusione dell'odio, delle fake news e del dilagante razzismo alimentato da chi ha in mano il potere il rocker di Zocca ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua. Lo ha lasciato intendere anche nell'ultima intervista rilasciata ad Andrea ...

C'è di peggio della politica estera italiana? : Volendo considerare l’ennesimo voto all’Onu contro Israele, oppure i balbettii nei confronti del pandemonio libico, o la semicomplicità, anzi, diciamo tre quarti, con l’Iran dei boia nucleari, così come con l’Erdogan delle pretese ultraregionali; e valutando quindi il passo della quaglia sulla quest

“Mai con…” - o degli infiniti voltafaccia della politica italiana : L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul Mai con… Ormai un topos della narrazione politica , la formula che nega – giurando e spergiurando – ogni possibile apparentamento con una forza politica considerata avversaria è diventata un mantra di cui non si era mai abusato tanto, nella storia del nostro paese, come negli ultimi 36 mesi. Quante volte lo abbiamo sentito pronunciare per poi vedere quelle stesse dichiarazioni smentite dai fatti ...

La vocazione della politica italiana a trasformarsi in zavorra per le imprese : Nella complicata fase storica vissuta oggi dal nostro paese vi sono alcuni segnali importanti che riguardano lo stato di salute dell’Italia che la politica forse farebbe bene a non trascurare. Non c’è dubbio che rispetto a qualche mese fa l’Italia sia un paese meno pericoloso per l’Europa e anche pe