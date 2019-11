“La notte di Antigone” | a Milano lo spettacolo ispirato a Ilaria Cucchi | “Si è battuta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) C’è una foto che in molti conoscono. È quella di un giovane, sul tavolo dell’obitorio, un corpo martoriato, il volto coperto da lividi viola. Immaginiamoci di avere quella foto tra le mani, la foto di nostro fratello morto ammazzato, e di dovere scegliere, in poche ore, se cancellarla o – cacciando giù il dolore – stamparne una gigantografia e chiedere giustizia per un corpo su cui è impressa la cruda verità di un pestaggio. “Cosa avrà provatonellain cui ha dovuto scegliere di mostrare la foto di suo fratello? Cosa ha provato nel momento in cui sarebbe partita tutta la battaglia?”. A chiederselo Giulia Viana, della Compagnia Eco di Fondo. Sul palco lei,e suo fratello Stefano. “Ma i due non si chiamano mai per nome. Purtroppo, è una tragedia come tante: raccontiamo un caso per raccontarne molti altri che sono successi”. Uno...

crocerossa : Una squadra di operatori #CroceRossa con tre bilici carichi di tende, cucine da campo e mezzi speciali sono partiti… - Agenzia_Ansa : Si aggrava il bilancio delle vittime del #terremoto in #Albania. Salito a 39 il numero dei #morti. Estratti dalle… - emergenzavvf : #Terremoto #Albania, dopo il corpo della ragazza recuperato ieri, ora i tre bimbi stretti nell’ultimo abbraccio del… -