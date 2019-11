La mezza maratona di Napoli diventa solidale | i runner correranno per le onlus

Atletica - Sara Dossena si impone nella ‘mezza maratona di Milano’ : assolo di Faniel tra gli uomini : Per la 35enne del Laguna Running era il ritorno alle gare dopo il ritiro ai Mondiali di Doha nella Maratona iridata Buon rientro per Sara Dossena. Sulle strade di Milano, nella terza edizione della Ganten Milano21 Half Marathon, l’azzurra termina i 21,097 km con il tempo di 1h11:40, vincendo la gara femminile con partenza e arrivo nel quartiere di CityLife. Per la 35enne del Laguna Running era il ritorno alle gare dopo il ritiro ai ...

Atletica - Valeria Straneo vince la mezza maratona di Crema : miglior tempo degli ultimi 5 anni : Valeria Straneo ha vinto la mezza maratona di Crema in 1h11:42: da cinque anni la piemontese non correva così forte, la sua ultima gara sotto i 72 minuti risale addirittura ai Mondiali di Copenhagen 2014. La 43enne ha brillato sui 21 km rendendosi protagonista di un buon test in vista del ritorno nella maratona, prova in cui ha vinto l’argento ai Mondiali 2013 e agli EUropei 2014. L’alessandrina ha preceduto nettamente la keniana ...

mezza maratona Valencia 2019 : risultati e classifica. Trionfi per Kejelcha e Teferi. 10a Giovanna Epis : Spettacolo sulle strade di Valencia. Nella gara maschile molta incertezza, fino agli ultimi istanti, sull’esito della corsa con l’etiope Yomif Kejelcha che, tagliando il traguardo in 59’06’’, trionfa stabilendo così anche il suo Personal Best di disciplina. Stessa impresa compiuta, in campo femminile, dalla connazionale Senbere Tefere prima al “finish” in 1h05’33’’. Sì è disputata l’edizione 2019 della Mezza Maratona di Valencia, una delle ...

Atletica – Campionati Italiani di mezza maratona : Crippa trionfa tra gli uomini - sorride Incerti tra le donne : I due atleti Italiani si impongono a Palermo nei Campionati Italiani di mezza maratona Un ritorno e una novità, nei Campionati Italiani di mezza maratona a Palermo. Tra le donne conquista il successo Anna Incerti (Fiamme Azzurre). Sulle strade di casa la palermitana di Bagheria, oro europeo di maratona nel 2010, con il tempo di 1h14:09 coglie il terzo titolo nei 21,097 chilometri, che si aggiunge a quelli del 2007 e 2008, e taglia il ...

Si corre tra le meraviglie dell’Unesco : il 29 marzo Maratona - mezza maratona e tanto altro [GALLERY] : Per la seconda volta, dopo il successo dell’edizione 2019, la Maratona friulana sarà ufficialmente accompagnata da una gara sulla Mezza distanza che arricchirà una giornata comprendente anche l’Unesco in rosa, tutta al femminile, e prove dedicate agli appassionati di pattinaggio, duathlon e nordic walking Eyob Faniel, 1h02’41”. Addissalem Tegegn, 1h12’45”. Basterebbero i tempi dei due vincitori – l’italiano d’origine eritrea che ha ...

Atletica - campionato italiano master mezza maratona. A Trani trionfano Giovanni Auciello e Cecila Flori : La città di Trani ha ospitato il campionato italiano master di mezza maratona, individuale e per società. Tra i protagonisti assoluti della “Traniincorsa” l’atleta Silvia Bolognesi, classe 1954, che con il tempo di 1h32’07’’ ha sfiorato la migliore prestazione mondiale SF 65 che ha stabilito due volte nello scorso mese, facendo registrare un tempo di 1h32’51’’ negli Europei master e successivamente un crono di 1h31’50’’ a Pavia. Altra ...

Campionato Italiano di mezza maratona : tra i protagonisti anche la bagherese Anna Incerti : anche la campionessa europea delle Fiamme Azzurre, la bagherese Anna Incerti, vincitrice della Maratona nella capitale catalana nel 2010, sarà presente il 20 ottobre per la Mezza Maratona Internazionale Palermo. La gara avrà valore importante in vista del Campionato Italiano individuale assoluto di Maratonina. La punta di diamante del coach Tommaso Ticali, infatti, cercherà di conquistare la sesta maglia tricolore dopo quelle del 2007 e del ...

Atletica - mezza maratona “IAAF SILVER Label”. Tragedia a Cardiff : muore atleta colpito da malore : È morto ieri un partecipante della Cardiff Half Marathon. Il runner, non ancora identificato, sarebbe deceduto in ospedale subito dopo aver preso parte all’evento secondo quanto dichiarato dai responsabili di gara. I servizi di emergenza avevano reagito prontamente all’accaduto ma velocità e professionalità, a quanto pare nulla hanno potuto fare per salvare la vita dell’atleta. Una Tragedia che ha colpito una delle mezze Maratone più note del ...

