La Giornata dell' ottimismo in podcast

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della nona Giornata. Vincono le big nel turno infrasettimanale : Non cambia nulla nelle zone alte della graduatoria al termine della nona giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile. Un turno infrasettimanale che ha infatti visto trionfare tutte le big in questo mercoledì: nel primo pomeriggio la Pro Recco ha proseguito la consueta striscia (nove su nove), in serata hanno risposto le rivali Ortigia, Brescia e Sport Management. Restano dunque invariate le distanze: andiamo a rivivere questa ...

CEV Champions League Volley 2020 – Mercoledì la 2ª Giornata della fase a gironi : tre italiane in campo : CEV Champions League Volley 2020: Mercoledì tre italiane in campo per la 2ª giornata della fase a gironi. Trasferte per Imoco e Igor, la Savino Del Bene riceve il Kaliningrad Hanno cominciato con il piede giusto le tre squadre italiane impegnate nella CEV Champions League Volley 2020. Imoco Volley Conegliano, Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci, vinto il match d’esordio della competizione, saranno in campo Mercoledì ...

La Giornata della collera palestinese contro lo "stato dei coloni" : Negozi chiusi, come le scuole e gli uffici pubblici. Manifestazioni e scontri a Gerusalemme Est e in varie località della Cisgiordania (decine i feriti). È la “Giornata della rabbia” dei palestinesi. Una rabbia indirizzata contro le dichiarazioni del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, sulla legalità degli insediamenti palestinesi.Fine dalle prime ore dell’alba, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno ...

Pisa ospita la Quarta Giornata nazionale delle Farmacie Comunali : Si svolgerà a Pisa nelle giornate di giovedì 28 e venerdì 29 novembre la IV Giornata nazionale di Farmacie Comunali

Basket femminile - le migliori italiane della 7^ Giornata di Serie A1. Sugli scudi Costanza Verona e Valentina Bonasia - exploit per la baby Matilde Villa : La settima giornata della Serie A1 di Basket femminile ha regalato tante emozioni e una grande sorpresa, il successo di Vigarano sul campo della capolista Ragusa, unica squadra ancora imbattuta fino a ieri. Sono numerose le giocatrici italiane che si sono messe in evidenza nelle sette partite del weekend, tra cui alcune giovanissime. Dati alla mano, andiamo ad analizzare le loro prestazioni. La performance più completa in ...

Volley femminile - le migliori italiane dell’ottava Giornata di Serie A1. Giulia Angelina indomabile. A Brescia non basta Camilla Mingardi : Nel fine settimana si è giocata l’ottava giornata di Serie A1 di Volley femminile. Conegliano e Busto Arsizio si sono sbarazzate con un netto 3-0 rispettivamente di Scandicci e Cuneo. Due le vittorie in trasferta, entrambe con il risultato di 3-1, di Filottrano sul parquet di Brescia e di Monza sul campo di Novara. Giulia Angelina: La schiacciatrice è stata la vera e propria trascinatrice di Filottrano. La ventiduenne è stata capace di ...

Calcio femminile - le migliori italiane della settima Giornata di Serie A. L’ottava perla di Girelli - il ritorno di Ilaria Mauro : È tempo di valutazioni per quanto concerne il 7° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CRISTIANA Girelli (JUVENTUS) – Ottava realizzazione stagionale per lei e quando c’è da sacrificarsi per le compagne non si tira mai indietro. Corre a perdifiato, sul campo ...

Volley - i migliori italiani dell’ottava Giornata di Superlega. Zaytsev vince il duello con Vettori. Kovar e Travica : esperienza al potere : Cambiano in fretta geografia ed umori in Superlega in questa fase frenetica di partite che si susseguono a ritmo indiavolato. Una settimana fa Modena era al tappeto, oggi è addirittura l’inseguitrice più accreditata della capolista Civitanova, Perugia era sull’orlo di una crisi di nervi e ora, con quattro vittorie consecutive, si è rimessa in carreggiata. Non tantissimi ma comunque di qualità gli italiani protagonisti delle sfide ...

Basket - i migliori italiani della decima Giornata di Serie A : Fontecchio e Aradori trascinano Reggio Emilia e Fortitudo Bologna. Brescia e Treviso - blocchi azzurri : giornata piuttosto intensa, quella per gli italiani nella Serie A di Basket nella decima giornata. Diversi sono stati i protagonisti, in un modo o nell’altro, del weekend. Andiamo a scoprirli. Se vogliamo andare a cercare le performance italiane intese come collettivo, ci sono due esempi molto chiari, quelli di Brescia e Treviso. La Germani, in un’inedita maglia rosa per celebrare la giornata contro la violenza sulle donne, si è resa ...

Calendario Serie A calcio - orari e programma della prossima Giornata (30 novembre-2 dicembre). Il palinsesto tv : La quattordicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio si giocherà tra sabato 30 novembre e lunedì 2 dicembre. Si partirà sabato 30 con tre anticipi, alle 15.00, alle 18.00 ed alle 20.45, mentre saranno sei le partite di domenica 1, una alle 12.30, tre alle 15.00, una alle 18.00 ed una alle 20.45. Gran finale lunedì 2 con il Monday Night alle ore 20.45. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le ...