La fine de I Simpson è vicina E se arrivassero degli spin-off o un secondo film?

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 28 novembre 2019) C'è una larga fetta del pubblico de Iche ormai invoca a più riprese la chiusura della serie, che dopo 31 stagioni vede un po' appannarsi la sua stella. La differenza tra la genialità delle prime stagioni e le ultime non troppo entusiasmanti è ormai evidente. E il dibattito su quanto la serie debba andare avanti ancora si fa sempre più acceso ad ogni nuova stagione: se molti continuano a guardarla con affetto, tanti altri lo fanno ormai per inerzia e sostengono che la serie debba concludersi presto perché ormai è sostanzialmente già finita. Dibattito che potrebbe terminare presto con l'annuncio dellade IDanny Elfman, il compositore dell'iconica sigla della serie animata di Matt Groening, quella attualmente in corso potrebbe essere l'ultima stagione, così anche il dibattito sulla prosecuzione della serie sarebbe destinato a finire presto. Elfman lo ha ...

OptiMagazine : La fine de #ISimpson è vicina. E se arrivassero degli spin-off o un secondo film? #Simpson - toniodemaria : RT @giornalettismo: Potrebbe essere l'ultimo anno in cui vediamo i #simpson: in una intervista Danny #Elfman, autore della sigla, ha confes… - giornalettismo : Potrebbe essere l'ultimo anno in cui vediamo i #simpson: in una intervista Danny #Elfman, autore della sigla, ha co… -