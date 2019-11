La figlia di Claudio Lippi | mamma single | Papà mi ha aiutato tanto

Claudio Lippi - la figlia Federica è uno spettacolo (e l’ha già reso nonno) : foto : “Il rapporto è rimasto mutilato di qualche anno di mancata frequentazione. Me la sono un po’ persa, ma non mi ha mai accusato di questo. Io non ho avuto mai il coraggio… mi vorrei scusare. Credo di essere mancato in un momento in cui avrebbe avuto bisogno di me”. Sono le parole che Claudio Lippi, 74 anni, ha usato per parlare della figlia Federica nel salotto televisivo di Caterina Balivo, ‘Vieni da me’.\\E proprio dopo queste scuse, ecco ...