La bancarotta dell' edilizia in Cilento | truffa da 10 milioni di euro | cinque arresti

Danilo Coppola - sequestrata la villa in Costa Smeralda da 15 milioni di euro dopo la conclusione delle indagini per bancarotta : La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato villa Renè, un immobile del valore di circa 15 milioni di euro ad Arzachena, in Costa Smeralda, a Danilo Coppola, l’immobiliarista coinvolto in passato nell’indagine sui “furbetti del quartierino”. A lui e ad altre sei persone è anche stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per bancarotta. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica della ...

Alberto Scanu - ad dell’aeroporto di Cagliari - è stato arrestato per bancarotta fraudolenta : Scanu, amministratore delegato della società che gestisce l'aeroporto di Cagliari (Sogaer), è stato arrestato dalla Guardia Di Finanza del capoluogo sardo con le accuse di bancarotta fraudolenta nell'ambito di una inchiesta sulla gestione di alcune società del settore sanitario. Secondo l'accusa l'uomo avrebbe causato un buco di 60 milioni di euro.Continua a leggere

Arrestato per bancarotta fraudolenta l'ad dell'aeroporto di Cagliari : Operazione dalla Guardia di finanza. In manette Alberto Scanu nell'ambito di una inchiesta sulla gestione di alcune società del settore sanitario

Il Paradiso delle signore - Trama Puntate dal 14 al 18 ottobre 2019 : Umberto in bancarotta! : Il Paradiso delle signore, Trama Puntate dal 14 al 18 ottobre 2019: Umberto rischia grosso nonostante Luca Spinelli sia uscito di scena. Allo stesso tempo Marta e Vittorio stanno per sposarsi, ma non tutto va come previsto, in primis il loro rapporto… Sta per cominciare l’amata soap del pomeriggio di Rai 1. Dopo la lunga pausa estiva, finalmente i telespettatori potranno godere delle storie dei personaggi, il tutto sempre ambientato ...