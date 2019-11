Kylie Jenner e Travis Scott si sarebbero lasciati perché lui avrebbe voluto più libertà

Kylie Jenner vende a Coty la linea beauty che l'ha resa la miliardaria più giovane di sempre : Kylie Jenner, dopo essere diventata la più giovane miliardaria di sempre grazie alla sua linea di cosmetici, ha deciso, come ogni imprenditore di successo che si rispetti, di vendere la sua compagnia ora che all’apice per trarne il maggior profitto possibile. La stella di Instagram, amatissima per la sua linea beauty che è stata top seller in tutto il mondo, grazie anche all’accattivante packaging e al fatto che a pubblicizzarla fosse Kylie in ...

Kylie Jenner venderà il 51 per cento della sua società di cosmetici a Coty - la grande azienda che possiede i marchi Max Factor e Rimmel : Nel 2020 Kylie Jenner – sorellastra della celebre Kim Kardashian e influencer diventata miliardaria grazie alla sua azienda Kylie Cosmetics – venderà il 51 per cento di Kylie Cosmetics alla grande azienda di profumeria Coty, per 600 milioni di dollari. Lo hanno

Kylie Jenner avvistata all’ultimo concerto dell’ex Travis Scott : Avrebbe portato Stormi a vedere il papà esibirsi The post Kylie Jenner avvistata all’ultimo concerto dell’ex Travis Scott appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner - le immagini sexy - : Fonte foto: InstagramKylie Jenner, le immagini sexy 1Sezione: Spettacoli Tag: sexy social network Sofia Lombardi Le immagini più sexy di Kylie Jenner, vera regina dei social network, in cima alle preferenze della rete grazie a pose sapienti e molto sensuali Le immagini più sexy di Kylie Jenner: la giovane imprenditrice ...

Kylie Jenner e Drake - è nata una nuova coppia? : Kylie Jenner e Drake sono una coppia? Sono queste le voci che circolano da un mese, da quando la bella Kylie ha chiuso con l'ex compagno Travis Scott, nonostante un blando riavvicinamento poco prima di Halloween. Secondo le indiscrezioni e i vari avvistamenti, Drake e la giovane di casa Kardashian-Jenner sarebbero stati intercettati spesso insieme, presenti agli stessi eventi e molto in sintonia. Non ultima la partecipazione di Kylie alla ...

Kylie Jenner e Drake si starebbero vedendo sempre più spesso : starebbero legando sul fatto di essere genitori The post Kylie Jenner e Drake si starebbero vedendo sempre più spesso appeared first on News Mtv Italia.

Drake e Kylie Jenner sono una coppia? : Mediaticamente parlando, una coppia da copertina. Rumor alla mano Drake e Kylie Jenner starebbero uscendo, come rivelato da People. Tornata single dopo l'addio a Travis Scott, la Jenner sarebbe finita tra le braccia dell'ex di Rihanna.Lui e Kylie hanno trascorso del tempo insieme, di recente. sono amici da molto tempo e Drake è molto vicino alla famiglia. Kylie Jenner e Travis Scott si sono ...

Se Kylie Jenner esce con l’ex di Rihanna : Kylie Jenner e Travis Scott, il primo red carpet di StormiKylie Jenner e Travis Scott, il primo red carpet di StormiKylie Jenner e Travis Scott, il primo red carpet di StormiKylie Jenner e Travis Scott, il primo red carpet di StormiKylie Jenner e Travis Scott, il primo red carpet di StormiKylie Jenner e Travis Scott, il primo red carpet di StormiAlle spalle, Drake ha una sequela infinita di ex: Rihanna, Jennifer Lopez, Bella Hadid, che nella ...

Kylie Jenner vicina a Drake? Al compleanno di lui erano molto intimi : Nonostante la separazione tra Kylie Jenner e Travis Scott venga ancora considerata come una “pausa” nella relazione, i due è da quasi un mese che conducono vite separate. Non è chiaro se ci siano i margini per una riconciliazione ma pare che la piccola sorella miliardaria di Kim Kardashian stia vivendo con assoluta serenità questo momento, tanto da avere un avvicinamento col rapper Drake alla sua festa di compleanno.\\All'inizio della settimana, ...

Kylie Jenner particolarmente vicina a Drake durante il suo compleanno e partono i rumors su una possibile coppia : "Sembrava proprio che ci fosse dell'attrazione" The post Kylie Jenner particolarmente vicina a Drake durante il suo compleanno e partono i rumors su una possibile coppia appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner ha chiesto i diritti su “Rise and Shine” e c’è chi pensa stia esagerando : La sua ultima mossa è stata presa in giro su Twitter The post Kylie Jenner ha chiesto i diritti su “Rise and Shine” e c’è chi pensa stia esagerando appeared first on News Mtv Italia.

La canzone di Kylie Jenner per la figlia ha conquistato tutti - persino Ariana Grande : "Rise and shine" The post La canzone di Kylie Jenner per la figlia ha conquistato tutti, persino Ariana Grande appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner “non vede l’ora” di avere altri figli e ha già un nome in mente : Ma al momento lei e Travis Scott non stanno più insieme The post Kylie Jenner “non vede l’ora” di avere altri figli e ha già un nome in mente appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner sulle smagliature : «Le accetto come un regalo da mia figlia Stormi» : Body positive. Tutte le mamme star felici del loro corpo post gravidanzaBody positive. Tutte le mamme star felici del loro corpo post gravidanzaBody positive. Tutte le mamme star felici del loro corpo post gravidanzaBody positive. Tutte le mamme star felici del loro corpo post gravidanzaBody positive. Tutte le mamme star felici del loro corpo post gravidanzaBody positive. Tutte le mamme star felici del loro corpo post gravidanzaBody positive. ...