Kimi Raikkonen F1 | GP Abu Dhabi 2019 | “Alti e bassi in questa stagione con l’Alfa Romeo

Formula 1 – Il talento nascosto di Minttu Raikkonen : la moglie di Kimi sorprende sui social [VIDEO] : Minttu Raikkonen palleggiatrice talentuosa: la moglie di Kimi sorprende tutti sui social con la sua dote nascosta La stagione 2019 di Formula 1 sta per terminare: è iniziata, infatti, la settimana nella quale si disputerà l’ultimo Gp dell’anno, in programma domenica 1 dicembre ad Abu Dhabi.I piloti si sfideranno per l’ultima gara dell’anno, che promette spettacolo e divertimento. Prima dell’ultimo Gp della ...

Formula 1 – Kimi Raikkonen in pista per altri… 16 anni : il post social fa sognare i fan [FOTO] : Raikkonen in pista per altri 16 anni? Il post social sognante del finlandese fa impazzire tutti i fan La stagione 2019 di Formula 1 sta per volgere al termine: mancano solo due gare ormai prima che i giochi siano chiusi definitivamente, anche se il titolo è stato già assegnato a Lewis Hamilton, domenica scorsa ad Austin. La prima stagione di Raikkonen con l’Alfa Romeo non è stata troppo brillante, ma il finlandese non perde la ...

F1 - GP Usa 2019 : i precedenti della Ferrari ad Austin. Kimi Raikkonen l’ultimo vincitore dopo Schumacher a Indy : 40 edizioni, 8 piste, un fascino immenso. Stiamo parlando del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula Uno. Un appuntamento che ha vissuto un rapporto intermittente con la classe regina del motorsport, ma che ormai è divenuto imprescindibile. Il primo GP a Stelle e strisce, si tenne nel 1959 sul tracciato di Sebring, in Florida, e vide il successo di Bruce McLaren su Cooper. Nel 1960 primo trasferimento a Riverside, in California con ...

12 anni fa un giorno speciale. Non solo per Kimi Raikkonen… : solo poche righe per ricordare un giorno speciale. 21 ottobre 2007, a Interlagos Kimi Raikkonen diventa Campione del Mondo con la Ferrari. L’ultimo Titolo della Scuderia. Un GP e una giornata particolari, perché ero lì, sotto quel podio, in mezzo a quella nuvola di coriandoli che conservo gelosamente. Vivere la conquista di un Mondiale è… […] L'articolo 12 anni fa un giorno speciale. Non solo per Kimi Raikkonen… sembra ...