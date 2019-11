Juventus | Paratici | ' Rakitic non ci interessa | felici di avere CR7'

Mercato Juventus - Rakitic a gennaio? Paratici esce allo scoperto : Mercato Juventus – Paratici esce allo scoperto. Il dirigente bianconero dopo diverse voci che davano per fatto un grande colpo a centrocampo, stoppa tutto e conferma che la Juventus non sta trattando il calciatore in questione. Nonostante le voci provenienti dalla Spagna, il futuro di Ivan Rakitic non sarà alla Juventus. A chiudere le porte al centrocampista del Barcellona è Fabio Paratici, intervistato da ‘ESPN’. Mercato ...

Neymar Juventus - Paratici non molla : 3 giocatori offerti al PSG : Neymar Juventus – Sembra essere ormai arrivata definitivamente al capolinea l’avventura di Neymar al Psg. L’attaccante brasiliano classe 1992 è sempre più vicino alla cessione e, per questo motivo, i parigini vorrebbero incassare il più possibile dal suo addio con l’obiettivo di reinvestire il tutto nel rinnovo -con aumento- di Mbappé. Sul quale ormai si è deciso di puntare il tutto per tutto per il presente e anche e soprattutto per il ...

Juventus - Paratici chiude le porte a Rakitic : “grande giocatore - ma in questo momento non ci interessa” : Il dirigente bianconero ha commentato le voci di un possibile inserimento della Juve per Rakitic, smentendole categoricamente La Juventus non è sulle tracce di Ivan Rakitic, nonostante il centrocampista croato sia ormai fuori dal progetto tecnico del Barcellona. A rivelarlo è Fabio Paratici, interrogato ai microfoni di ESPN: “abbiamo una grande squadra e non cerchiamo rinforzi in questo momento, siamo messi bene in tutti i ruoli. ...

Calciomercato Juventus : Tottenham su Dybala - Paratici vorrebbe Eriksen (RUMORS) : Continuano ad arrivare notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Paulo Dybala, giocatore che è letteralmente rinato negli ultimi mesi. Le sue ottime prestazioni hanno attirato numerosi club, tanto che alcuni osservatori erano presenti sulle tribune dello Juventus Stadium per la sfida di Champions League tra i bianconeri e l'Atletico Madrid. Su Dybala, in particolare, è ...

Juventus - Paratici dice la sua su Ronaldo : “L’episodio della sostituzione?” - il dirigente risponde così : “Ronaldo? Per noi è un episodio passato. Il fatto che un giocatore si arrabbi per una sostituzione è anche un segnale positivo, perché vuol dire che, dopo tutti i titoli che ha vinto, individuali e di squadra, ha ancora voglia di fare e di vincere. Siamo tutti molto tranquilli e sereni e andiamo avanti pensando a questa partita molto importante”. Sono le parole, ai microfoni di Sky Sport, dello Chief Football della Juventus ...

Cakir Juventus - colpo a sorpresa di Paratici : spazio alle nuove gerarchie! : Cakir Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi turchi di “Aksam.com”, la Juventus sarebbe pronta a spingere il piede sull’acceleratore per assicurarsi Ugurcan Cakir, portiere turco, attualmente in forza al Trabzonspor. Paratici potrebbe fiutare l’affare in vista della prossima stagione. L’estremo difensore, classe 1996, piace particolarmente ai bianconeri, ma occhio anche al forte interesse della Lazio. Cakir ...

Mercato Juventus : pazza idea Paratici. Via Emre Can per un brasiliano : Mercato Juventus – La società bianconera è a lavoro con il chiaro intento di regalare a Maurizio Sarri un altro elemento importante da inserire in rosa. Il nome che circola negli ultimi giorni è di quelli che probabilmente non suscitano chissà quale entusiasmo mediatico, ma la qualità del calciatore è indiscutibile. Mercato Juventus: Paratici vuole portare a Torino Allan Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, la Juventus ed in ...

Calciomercato Juventus - Icardi possibile erede di Ronaldo : Paratici lo vorrebbe a giugno : La Juventus avrebbe deciso di tornare alla carica per Mauro Icardi; sarebbe lui il primo obiettivo per la prossima stagione. L'attaccante sudamericano si è trasferito al Paris Saint Germain nella scorsa sessione di Calciomercato ed è stato protagonista di grandi prestazioni in questo inizio di stagione. In sette partite di Ligue 1, infatti, Icardi ha messo a segno sei reti, alle quali vanno aggiunte le quattro in Champions League. Il Paris Saint ...

Kulusevski Juventus : affare possibile. Paratici sfida l’Inter : Kulusevski Juventus – Dejan Kulusevski è uno dei nomi caldi in casa Juventus in vista del mercato. Il gioiellino dell’Atalanta attualmente in prestito al Parma sta lasciando tutti di stucco con le sue prestazioni fuori dall’ordinario che gli sono valse le lusinghe di moltissimi club, anche stranieri. Paratici, presente oggi al Dall’Ara per osservarlo più da vicino, studia l’offensiva: il dirigente bianconero fiuta ...

Juventus - Paratici : 'Grande feeling tra Cristiano Ronaldo e Sarri' : Ieri la Juventus ha ottenuto una vittoria molto importante su un campo ostico come quello di Bergamo, imponendosi per 3-1, e lo ha fatto anche senza Cristiano Ronaldo. Infatti CR7 non è stato convocato da Maurizio Sarri per permettergli di lavorare e di recuperare dal fastidio al ginocchio che lo ha assillato nelle ultime settimane. L'obiettivo dei bianconeri è quello di avere il portoghese al meglio per le prossime partite. Inoltre, nelle ...

Juventus - Paratici fa chiarezza sulle condizioni di Cristiano Ronaldo : “hanno deciso con Sarri per uno stop” : Paratici fa luce sulle condizioni di Cristiano Ronaldo: il portoghese, dopo essersi chiarito con Sarri, ha optato per uno stop La sosta per le nazionali si è portata dietro un grande dubbio sul rapporto fra Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri. Il portoghese aveva preso in malo modo la sostituzione contro il Milan, finendo per lasciare lo stadio in anticipo rivolgendo qualche parola di troppo verso la panchina. Al rientro, dopo due partite ...

Miranchuk Juventus - colpo a sorpresa di Paratici : si chiude a 20 milioni! : Miranchuk Juventus- Come evidenziato dai colleghi di “Sportmediaset“, la Juventus sarebbe pronta a mettere la mani su Miranchuk, gioiellino del Lokomotiv Mosca e in scadenza di contratto il prossimo giugno 2021. Paratici starebbe fiutando il nuovo affare a costo zero, e la trattativa potrebbe decollare già nel mese di gennaio. Prossimi mesi per imbastire la trattativa che poi potrebbe finalizzarsi in estate. Miranchuk andrebbe a ...

Mercato Juventus - blitz di Paratici in Spagna : nel mirino il talento basco : Mercato Juventus – Generazione 2000. La Juventus ha messo nel mirino diversi millennial, già talenti consacrati nel panorama calcistico mondiale. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’ultimo nome finito sul taccuino di Fabio Paratici è quello di Ferran Torres, attaccante del Valencia e della nazionale Under-19 spagnola. Mercato Juventus, Torres alla Juventus Alcuni osservatori bianconeri erano presenti ...