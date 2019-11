Juventus | De Ligt | da giocatore criticato a idolo dei fan bianconeri | ' Ringrazio i tifosi'

Calciomercato Juventus - Paratici allo scoperto su Rakitic - de Ligt e Cristiano Ronaldo : “Abbiamo una grande squadra e in questo momento non stiamo cercando rinforzi. Rakitic è un buon giocatore ma non ci interessa, siamo forti in ogni ruolo”. Sono le dichiarazioni di Fabio Paratici, CFO della Juventus, che parla del club bianconero e delle voci su un possibile interesse per il calciatore del Barcellona. Ai microfoni di ESPN dopo la gara con l’Atletico Madrid, il dirigente bianconero ha parlato positivamente di ...

Juventus-Atletico Madrid - i voti bianconeri : Dybala - De Ligt e Bentancur tra i migliori : Ci sono molti voti alti nelle pagelle di Juventus-Atletico Madrid, match di Champions League che si è concluso con il risultato di 1-0. Un punteggio che permette ai bianconeri di assicurarsi il primo posto nel girone. La partita si sblocca nel recupero della prima frazione di gioco, grazie ad una fantastica punizione di Dybala che sorprende Oblak. Juventus che dunque va al riposo in vantaggio. Nella ripresa l'Atletico Madrid prova a rimettersi ...

Montero : 'De Ligt diventerà un fenomeno - Bernardeschi è importante per la Juventus' : Matthijs De Ligt nelle ultime settimane sta dimostrando il suo valore e sta sfoderando una serie di prestazioni davvero convincenti. In particolare, sabato scorso contro l'Atalanta, l'olandese è stato davvero insuperabile. Delle sue recenti prestazioni ha parlato, a Sky Sport, un grande ex difensore della Juventus ovvero Paolo Montero, il quale ha affermato: "Sta dimostrando ciò che vale e tra qualche anno diventerà un fenomeno del calcio ...

Juventus - De Ligt è convocato e potrebbe essere titolare contro l'Atletico : Questa mattina la Juventus si è ritrovata alla Continassa in vista dell'impegno di stasera contro l'Atletico Madrid, per fare la classica rifinitura pre-gara e per andare in ritiro. L'allenamento di stamani è servito in modo particolare a Maurizio Sarri per verificare le condizioni di alcuni giocatori acciaccati come Matthijs De Ligt e Federico Bernardeschi. Entrambi sabato a Bergamo avevano accusato dei problemi fisici e l'allenamento odierno è ...

Convocati Juventus Atletico Madrid : UFFICIALE - sciolti i dubbi De Ligt e Bernardeschi : Convocati Juventus- Maurizio Sarri ha reso noto l’elenco dei Convocati in vista della sfida di questa sera contro l’Atletico Madrid. sciolti i misteri De Ligt e Bernardeschi, i quali saranno regolarmente a disposizione del tecnico bianconero, anche se le condizioni dell’ex viola lasciano spazio a qualche riserva. Fuori dai Convocati anche Rabiot Come anticipato in mattinata, Sarri si affiderà al solito 4-3-1-2 con De Sciglio ...

Juventus Atletico Madrid probabili formazioni : arriva la decisione su De Ligt! Ronaldo dal 1' : Juventus Atletico Madrid probabili formazioni- La Juventus si prepara alla complicata sfida contro l’Atletico Madrid, la quale potrebbe consegnare ufficialmente il primato nel girone agli uomini di Sarri. Ancora qualche dubbio di formazione per il tecnico bianconero, il quale punterà forte sul solito 4-3-1-2. In difesa ancora out Alex Sandro, al suo posto pronto De Sciglio sulla fascia sinistra. A destra spazio per Cuadrado, con Bonucci e ...

Juventus - situazione infortuni : out De Ligt - Douglas Costa e Bernardeschi : INFORTUNATI Juventus- Suona l’allarme in casa bianconera dopo i recenti ko di Douglas Costa, De Ligt e Bernardeschi. Il primo dovrà stare fermo per circa 15 giorni a causa di un problema a muscolo flessore. Nuovo ko per l’esterno brasiliano, tartassato dagli infortuni in questa parte iniziale della stagione. Nuovo ko anche per De Ligt […] L'articolo Juventus, situazione infortuni: out De Ligt, Douglas Costa e Bernardeschi ...

Infortunati Juventus - triplo ko : fuori anche De Ligt - allarme dall’infermeria! : Infortunati Juventus- Dopo i recenti problemi fisici di Cristiano Ronaldo, la Juventus dovrà fare i conti con tre infortuni rimediati durante il match di sabato pomeriggio contro l’Atalanta. Ko per Bernardeschi, il quale ha abbandonato il campo nel corso del primo tempo per una botta al costato. Situazione da valutare, ma il giocatore potrebbe tornare in campo già nel corso di pochi giorni, tuttavia la sua presenza in campo in vista della ...

Juventus : terapie per Bernardeschi e De Ligt - Costa out 15 giorni - CR7 recuperato : Per la Juventus non c'è molto tempo per godersi la vittoria contro l'Atalanta, visto che è già antivigilia della gara contro l'Atletico Madrid. Per questa sfida ci sono da valutare le condizioni di alcuni giocatori. Infatti, ieri, Federico Bernardeschi e Douglas Costa sono usciti acciaccati dalla gara di Bergamo e anche Matthijs De Ligt non era al meglio a causa di un problema alla spalla. Questa mattina, i tre giocatori sono stati al JMedical ...

Atalanta-Juventus 1-3 - le pagelle di CalcioWeb : de Ligt come l’Everest [FOTO] : Atalanta-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il primo match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Atalanta e Juventus che hanno dato vita ad una partita di grande intensità e che ha regalato emozioni. Per 60 minuti molto meglio la squadra di Gasperini che gioca con grande coraggio e passa in vantaggio con un colpo di testa di Gosens. Nel finale sale in cattedra la Juventus, ...

Pagelle Atalanta Juventus : bene De Ligt - super Higuain. Due i flop : Pagelle Atalanta Juventus – Termina 1-3 l’incontro del Gewiss Stadium tra Atalanta e Juventus. I bianconeri riescono a scardinare la retroguardia orobica di Gasperini. Sarri fa entrare Ramsey al posto di Bernardeschi (costretto a dare forfait a partita in corso), ma l’Atalanta riesce a rendersi più volte pericolosa ed a passare in vantaggio. Bianco capaci però di ribaltare completamente la partita. Decisivi Higuain e De Ligt ...

De Ligt risponde a Kluivert : 'Non mi sono pentito di aver scelto la Juventus' : Nei giorni scorsi Patrick Kluivert si era espresso in merito alla scelta di Matthijs De Ligt che, in estate, ha preferito la Juventus al Barcellona. L'ex attaccante ha dichiarato che forse l'olandese si era pentito della sua scelta. La risposta di Matthijs De Ligt non si è fatta attendere e poco fa ai microfoni di 'Voetbal Primeur' ha detto: "Non mi pento affatto di essere andato alla Juve", ha dichiarato. Senza troppi giri di parole, il numero ...

Juventus - De Ligt ‘mette a posto’ Kluivert : “pentito della mia scelta? Non ho mai parlato con lui” : Stuzzicato dall’ex attaccante olandese nei giorni scorsi, il difensore della Juventus ha voluto mettere le cose in chiaro “Credo che si sia pentito della scelta di andare alla Juventus“, con queste parole Patrick Kluivert ha deciso di stuzzicare Matthijs De Ligt nei giorni scorsi, interrogato sulla trattativa poi saltata con il Barcellona. Il difensore della Juventus ha deciso però di ribattere al responsabile della ...

Juventus - sosta delle nazionali : Ramsey realizza una doppietta - 90' per Szczesny e De Ligt : Ieri sera sono terminate le partite di qualificazione ai prossimi Europei del 2020. Tra i protagonisti della giornata di ieri spicca la prestazione di Aaron Ramsey, il quale è andato a segno nel match del suo Galles contro l'Ungheria. Nelle altre gare hanno giocato anche Szczesny, De Ligt ed Emre Can. L'estremo difensore polacco ha giocato titolare con la sua Polonia nel match del Gruppo G contro la Slovenia, gara vinta dai polacchi per 3-2. Il ...