Juventus | Bonucci | “Con Ronaldo tutto chiarito In Champions eviterei il Tottenham di

Juventus – Bonucci chiude il ‘caso Ronaldo’ : “abbiamo parlato e…” : Leonardo Bonucci ed il caso Cristiano Ronaldo: le parole del capitano della Juventus Sembra che in casa Juventus tutto sia tornato alla normalità tra Cristiano Ronaldo ed il resto del team. E’ capitano Bonucci a fa chiarezza: “tutto chiarito con Ronaldo, abbiamo parlato. L’importante è che quando qualcuno non è al top della forma fisica ce ne sia un altro pronto. Abbiamo più di un giocatore che sta dimostrando di essere ...

Juventus - Bonucci rifila un tunnel a Cristiano Ronaldo : il portoghese non la prende affatto bene [VIDEO] : Il difensore bianconero è riuscito nel difficile compito di fare un tunnel a Ronaldo, scatenando la reazione stizzita del portoghese Cristiano Ronaldo in mezzo, tutti i compagni intorno per un torello davvero entusiasmante. Il portoghese non si risparmia, si lancia verso tutti con l’obiettivo di prendere il pallone ma, arrivato davanti a Bonucci, ecco ciò che nessuno si aspetta. Il difensore rifila un tunnel all’ex Real, ...

Juventus - Bonucci glissa sul caso Cristiano Ronaldo : “dopo le nazionali ci confronteremo. Se gioca sta bene” : Leonardo Bonucci glissa sul caso Cristiano Ronaldo: dal ritiro della Nazionale, il difensore della Juventus rimanda ogni tipo di chiarimento al rientro a Torino Anche in Nazionale tiene banco il caso Cristiano Ronaldo. Le scorie della reazione stizzita al cambio contro il Milan, che il portoghese non ha fatto nulla per nascondere, non sono ancora state smaltite. La notizia che giocherà con il Portogallo fa perdere di credibilità anche ...

Pagelle di Juventus-Milan : Dybala tra i migliori - Bonucci lucido - Szczesny decisivo : Si alternano voti alti e bassi nelle Pagelle di Juventus-Milan, posticipo serale della dodicesima giornata di serie A. Risultato finale 1-0 per i bianconeri. Nel primo tempo i ritmi sono decisamente bassi e ne trae giovamento il Milan, che si affaccia pericolosamente in un paio di occasioni dalle parti di Szczesny. Nella ripresa però la Juventus si fa più aggressiva. Sarri manda in campo Dybala per un Ronaldo appannato e poi Douglas Costa per ...

Juventus - Pogba-Bonucci : siparietto su instagram - c’è l’indizio di mercato? : Juventus qualificata matematicamente agli ottavi di Champions e pronta a confermare anche il suo primato in campionato. Dopo la vittoria last minute contro il Lokomotiv Mosca, capitan Bonucci ha colto l’occasione per esternare tutta la sua soddisfazione per il primo obiettivo stagionale raggiunto. “Primo obiettivo stagionale raggiunto. Godiamoci questa vittoria perché da partite vinte in questa maniera c’è solo da imparare. Da domani ...

Torino-Juventus - Cassano punge Bonucci : “La solita manfrina…” : Cassano Bonucci- Antonio Cassano, ospite negli studi della trasmissione “Tiki Taka“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’episodio del presunto calcio di rigore per fallo di mano di De Ligt. L’ex attaccante di Milan e Inter ha così ammesso: “Con il nuovo regolamento questo è fallo di mano e quindi calcio di rigore”. Un presunto calcio di rigore viziato, però, da una precedente ...

Juventus - Bonucci su Sarri : 'Non ci ho creduto finché non l'ho visto arrivare' : La Juventus si sta avvicinando a grandi passi verso il derby di sabato sera. I bianconeri, oggi, si alleneranno per arrivare al meglio a questo appuntamento. La stracittadina ovviamente non è una partita come le altre e i giocatori della Juve la sentono in modo particolare. Leonardo Bonucci, in un'intervista a La Stampa, ha parlato proprio del derby ma anche di molti altri argomenti. Il numero 19 juventino si è soffermato sulla rivoluzione ...

Juventus-Genoa - Sarri conferenza stampa : “Chi gioca domani? Su Higuain e Bonucci dico che…” : JUVENTUS GENOA Sarri conferenza stampa- Giornata di vigilia in casa Juventus, bianconeri attesi dalla sfida di domani sera contro il Genoa. Come accennato in mattinata, Sarri sarebbe pronto a mettere in atto diversi cambi dal primo minuto. Buffon potrebbe essere preferito a Szczesny, mentre potrebbe arrivare anche un turno di riposo per Bonucci o De Ligt. Sarri si affiderà al solito 4-3-1-2, anche se, come noto, dovrà fare ancora a meno di ...

Juventus - probabile formazione contro il Bologna : si riparte da Bonucci e De Ligt : Questa sera, la Juventus tornerà in campo dopo la pausa per le nazionali. I bianconeri, stamattina, si sono ritrovati per la rifinitura mattutina, nella quale Maurizio Sarri ha provato la formazione che schiererà contro il Bologna. Il tecnico toscano, al termine dell'allenamento mattutino, la squadra si è ritrovato per il pranzo . Per la gara contro il Bologna, l'allenatore della Juve confermerà il 4-3-1-2, ma resta ancora qualche piccolo ...