Jude Law sulla cover di Vanity Fair

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 28 novembre 2019) L’attoreLaw nasce a Londra il 29 dicembre 1972. Figlio di insegnanti, cresce a Blackheath, nel borgo di Lewisham. Venne chiamato così per amore della canzone dei Beatles Hey,. Due candidature agli Oscar: per Il talento di Mr. Ripley (2000) e per Ritorno a Cold Mountain (2004). Tra i suoi film più famosi: L’amore non va in vacanza, Closer, Sherlock Holmes, Grand Budapest Hotel, Captain Marvel. Tre figli con l’ex Sadie Frost: Rafferty, Iris e Rudy. Nel 2009 nasce Sophia, dalla modella Samantha Burke. Nel 2015 diventa ancora padre di Ada, avuta con Cat Cavelli. Nel 2016 si lega alla psicologa Phillipa Coan, con cui si sposa nel 2019. Dopo il gran successo della serie Tv Sky The Young Pope (2016)… Ora è atteso in The New Pope (2020).

irenedimanno : @LaRobiErre Mi piacerebbe Jude Law. - MandarinaCinese : @LollyPiiii @Liliana48363427 io non ho mai visto un attore che ha firmato un contratto per un profumo fare come lui… - Screenweek : Il poster ufficiale di #TheNewPope -