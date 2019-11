Jaguar Land Rover sempre più tecnologica | nuovi software con uno sguardo al futuro

Jaguar Land Rover- La nuova elettrica stampata trasformerà la futura personalizzazione dei veicoli : Un’innovativa ricerca Jaguar Land Rover impiega l’elettronica strutturale all’interno delle cabine dei veicoli .La tecnologia LESA (Lightweight Electronics in Simplified Architecture) consentirà di produrre schermi curvi integrati nella plancia o di personalizzare le variazioni di colore dei pannelli interni La ricerca pionieristica Jaguar Land Rover nel campo dell’elettronica strutturale potrebbe portare a sostituire le ...

Jaguar Land Rover - Pannelli elettronici per personalizzare gli interni del futuro : Il gruppo Jaguar Land Rover utilizzerà Pannelli dotati di circuiti elettronici stampati per personalizzare gli interni dei suoi futuri modelli. La tecnologia, chiamata LESA (Lightweight Electronics Simplified Architecture), permetterà di realizzare superfici che cambiano colore o che trasmettono immagini e messaggi senza ricorrere a schermi. Questa soluzione darà maggiore libertà ai designer nella progettazione e ridurrà il peso della ...

Jaguar Land Rover – Avviata la collaborazione con Artissima per il progetto JaguArt : Jaguar Land Rover avvia con Artissima una collaborazione biennale e presenta il progetto Jaguart In occasione dell’edizione 2019 della fiera Artissima – Internazionale d’Arte Contemporanea, che si terrà a Torino dal 31 ottobre al 3 novembre, Jaguar Land Rover Italia, nuovo partner automotive della fiera, e Artissima danno il via ad un progetto artistico innovativo nato dalla comune volontà di supportare l’arte emergente e di innescare ...