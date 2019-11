J-Ax presenta il nuovo album | tra l’evento al Blue Note e l’instore tour | biglietti in

Mirael presenta il nuovo disco in concerto a Ferrara : Venerdì 29 NOVEMBRE alle ore 21 presso il Cinema Teatro Santo Spirito (via della Resistenza 11 – Ferrara) si terrà

Huawei presenta il nuovo smart speaker Sound X e una versione da 75? del suo Smart Screen : Huawei presenta in Cina un nuovo interessante Smart speaker, denominato Huawei Sound X, e una versione da 75 pollici del suo Smart Screen: ecco caratteristiche e prezzi di Smart speaker e Smart TV. L'articolo Huawei presenta il nuovo Smart speaker Sound X e una versione da 75″ del suo Smart Screen proviene da TuttoAndroid.

WWE – Novità alla vita di Shinsuke Nakamura : presentato il nuovo titolo Intercontinentale [FOTO] : La WWE ha deciso di optare per un restyling del titolo Intercontinentale presentando la nuova versione della cintura in possesso di Shinsuke Nakamura La WWE punta sempre a rinnovarsi, anche nei dettagli che sembrano nei piccoli dettagli che comunque non sfuggono all’occhio attento dei fan. Da qualche anno a questa parte la compagnia di Stamford ha optato per un netto restyling delle cinture, aggiugendo alcune nuove e modificando ...

Il nuovo Tesla Cybertruck presentato da Elon Musk sembra uscito da un gioco per PS1 : Come probabilmente avrete sentito, nelle ultime ore è stato presentato il nuovissimo pick-up di Tesla, chiamato niente meno che Cybertruck, nome tanto avveniristico quanto lo sono anche le forme del fuori-strada elettrico.Ebbene, inutile dire che internet sia impazzito non appena si sono diffuse le immagini del design del Cybertruck, e si sprecano i meme e le battute che paragonano il design del pick-up a quelle delle auto di un gioco di corse ...

Mondo Marcio presenta Oh God : «Con questo inedito apro un capitolo nuovo» : Un angelo rosa, mani alzate al cielo in segno di vittoria. È la copertina dell'inedito di Mondo Marcio uscito stanotte. Si chiama ?Oh God? ed è un capitolo nuovo. Dal...

Tina Cipollari presenta il nuovo fidanzato Vincenzo Ferrara : Intervistata dal settimanale nuovo, la vamp di Uomini e Donne Tina Cipollari ha presentato il fidanzato Vincenzo Ferrara, imprenditore nel campo della ristorazione, al quale è legata da qualche mese dopo il matrimonio con Kikò Nalli durato ben tredici anni.Ha dichiarato Tina: “Mi sono innamorata prima della sua anima e poi del suo aspetto. Mi ha saputo conquistare col carattere e la personalità”. La Cipollari descrive così il nuovo ...

presentato a Napoli Il nuovo “Calendario della Guardia Costiera 2020” : Un lungo viaggio attraverso il paesaggio italiano e le sue bellezze naturalistiche: immagini d’autore che ritraggono alcuni dei luoghi più suggestivi della Penisola, incorniciati dalle parole dei grandi della letteratura, a testimoniare l’immenso patrimonio naturale, culturale ed economico del nostro Paese, alla cui tutela gli uomini e donne della Guardia Costiera dedicano il loro lavoro ed impegno quotidiano. Questo il tema scelto per il nuovo ...

Calenda presenta il suo nuovo movimento “Azione” : “Non è un’operazione personale - ma di mobilitazione” : “Non è un’operazione personale, ma una grande operazione di mobilitazione dell’Italia che studia lavora e produce e non ne può più di scegliere tra sovranisti e populisti, ai quali i grandi partiti europei si sono sottomessi”. Così Carlo Calenda presentando alla sede della Stampa estera a Roma il nuovo movimento Azione. “Sarò un movimento negli obiettivi, ma farà congressi come i partiti, il primo a giugno 2020 ...

Xiaomi festeggia 279 milioni di utenti sulla MIUI - presenta un nuovo purificatore d’aria e svela un sistema di allerta terremoti : Xiaomi viaggia sui 279 milioni di utenti con la MIUI, svela un sistema di allerta terremoti e presenta il nuovo Air Purifier Max Enhanced L'articolo Xiaomi festeggia 279 milioni di utenti sulla MIUI, presenta un nuovo purificatore d’aria e svela un sistema di allerta terremoti proviene da TuttoAndroid.

presentato il nuovo atlante globale sull’utilizzo di tecnologie avanzate per monitorare le attività di pesca : Un nuovo atlante globale – unico nel suo genere – analizza le opportunità e le sfide dell’uso di Sistemi di identificazione Automatica (AIS) per monitorare le attività di pesca in tutto il mondo. L’AIS è una tecnologia di tracciamento realizzata per la sicurezza della navigazione che trasmette la posizione, l’identità, la rotta e la velocità delle imbarcazioni. Avvalendosi di algoritmi di apprendimento automatico, i ...

Livorno - presentato il nuovo centro sportivo : Il Livorno potrà presto avere un nuvoo centro sportivo, fortemente voluto dalla famiglia Spinelli. Il progetto è stato presentato prorpio in mattinata presso il teatro comunale di Fauglia (Pisa) dal sindaco Alberto Lenzi, insieme al direttore generale della società amaranto Massimo Milli, e a Giorgio Sacchi in rappresentanza del gruppo Spinelli e i tecnici delle […] L'articolo Livorno, presentato il nuovo centro sportivo è stato realizzato ...

Livorno - ecco il nuovo centro sportivo : presentato il progetto [FOTO] : Ragionano in grande la società e la città di Livorno. Il progetto per la realizzazione del centro sportivo, voluto dalla famiglia Spinelli, è finalmente pronto: sei campi da calcio regolamentari in erba, due in sintetico, piscina, campo da tennis, tribune, spogliatoi e foresteria. Il progetto questa mattina e’ stato presentato al teatro comunale di Fauglia (Pisa) dal sindaco Alberto Lenzi, insieme al direttore generale della ...

X019 : Microsoft presenta West of Dead - il nuovo twin-stick shooter realizzato da ex-sviluppatori Lionhead : In occasione dell'X019, Microsoft ha presentato con un trailer West of Dead, un nuovo twin-stick shooter che sarà disponibile su Xbox One, PC, PS4 e Nintendo Switch.Il gioco è ambientato nel Purgatorio del Wyoming del 1888, dove vestiremo i panni di William Mason, doppiato da Ron Perlman (Hellboy, Sons of Anarchy), un non morto nonché cacciatore di taglie che dovrà farsi strada in livelli generati proceduralmente sfruttando in modo tattico ogni ...