Italia-Svizzera | Mondiali beach soccer 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv

Fonte : oasport

(Di giovedì 28 novembre 2019), giovedì 28 novembre, l’affronterà lanel match valido per i quarti di finale della seconda fase ad eliminazione diretta deidi. Nella rassegna in corso in Paraguay il fischio d’inizio della sfida è fissato per le ore 23.25ne. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari della sfida dei quarti di finale deidi. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, e Sky Sport Collection, mentre la diretta streaming sarà fruibile in abbonamento attraverso Sky Go e gratuitamente su Rai Sport Web. Differita in tv su RaiSport+HD ed in streaming su RaiPlay alle ore 0.15. OA Sportal solito vi proporrà la diretta live testuale della sfida. PROGRAMMAQuarti di finale Giovedì 28 novembre, ore 23.25 ...

vivaraiplay : Italia vs Svizzera: 99 Luftballons o Cuccuruccuccù? ?????? #VivaRaiPlay #Fiorello @Fiorello @m_hunziker - ClaudioAgos : RT @OrRaffa_ela: Pedaggi #Autostrade in EU Germania gratis Svizzera 30€ per 1anno Slovenia 55€ per 1 anno Regno Unito gratis ITALIA DA MIL… - lgfmefrance : RT @OrRaffa_ela: Pedaggi #Autostrade in EU Germania gratis Svizzera 30€ per 1anno Slovenia 55€ per 1 anno Regno Unito gratis ITALIA DA MIL… -