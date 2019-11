Istanbul Basaksehir-Roma | Europa League 2019-2020 | orario d’inizio | tv | streaming

Fonte : oasport

(Di giovedì 28 novembre 2019) Superata la due giorni di Championsl’attenzione del calcio europeo si sposta sul classico giovedì di. Lasarà chiamata alla delicata sfida contro i turchi dell’, che vedrà il calcio di inizio questa sera alle 18:55 italiane, nel nuovoFatih Terim Stadium. Una vittoria è fondamentale per continuare a inseguire la qualificazione ai sedicesimi di finale e i giallorossi ne sono consapevoli, forti anche del rotondo 4 a 0 rifilato ai turchi all’andata. Tuttavia anche con un pareggio le speranze rimarrebbero buone ma in quel caso diverrebbe fondamentale ovviamente trovare il successo all’ultima partita, in casa contro il Wolfsberger.verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201 e 252). Per gli abbonati alla Pay TV anche la possibilità di seguire l’incontro insul proprio smartphone o ...

CURVASUDROMA191 : RT @AliprandiJacopo: Juan #Jesus non è infortunato. Non è stato convocato contro l’Istanbul Basaksehir per scelta tecnica. #ASRoma @Cor… - infoitsport : Trigoria: focus tattico in vista dell'Istanbul Basaksehir. Kalinic e Spinazzola in gruppo, individuale per Pastore… - AsArezzo : Domani vi aspettiamo al Roma Club Lupi di Arezzo (presso il Circolo Oasi di Ponte a Chiani??) per seguire tutti insi… -