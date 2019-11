Inter-Spal | in attacco sarà sfida fra Lukaku e Petagna | Conte rimette Brozovic in regia

Inter-Spal - probabili formazioni : Lautaro e Lukaku titolari - ballottaggio Biraghi-Lazaro : Il 1° dicembre alle ore 15:00 a San Siro si giocherà il match tra Inter e Spal, valido per il 14° turno di Lega Serie A. Sarà il più classico dei testa-coda visto che i nerazzurri militano in seconda posizione con 34 punti ad una sola lunghezza dalla Juventus, mentre la Spal si trova diciannovesima in piena 'zona retrocessione' con soli nove punti ottenuti. Nel 13° turno di campionato la compagine milanese si è imposta con un rotondo 3-0 allo ...

Inter – Conte spera nel supporto dei tifosi : “Barcellona? Saremo in 80mila - ma ora mi preoccupano più Spal e Roma” : Antonio Conte soddisfatto della vittoria di ieri sera in Champions League della sua Inter contro lo Slavia Praga: le parole del tecnico nerazzurro Una splendida Inter ieri sera in Champions League contro lo Slavia Praga. I nerazzurri, trascinati da Lautaro Martinez e Lukaku, hanno portato a casa tre preziosi punti trionfando col punteggio di 1-3. “Sono felice, abbiamo dato un senso all’ultima gara con il Barcellona. Avevamo un’unica ...

MotoGp – Intervento perfettamente riuscito : Marc Marquez operato alla spalla : Marc Marquez operato alal spalla destra: Intervento perfettamente riuscito a Barcellona Durante l’ultima giornata di test a Jerez de la Frontera la Honda e Marc Marquez hanno annunciato che il pilota si sarebbe sottoposto oggi ad un Intervento chirurgico alla spalla destra. L’operazione, a causa di una sublussazione, è perfettamente riuscita: il campione del mondo di MotoGp è stato operato oggi dal Dottor Mir, insieme ai Dottor ...

Gabigol fa ricca l’Inter - i nerazzurri alzano il prezzo dell’attaccante brasiliano : il Flamengo è con le spalle al muro : Il club nerazzurro è proprietario del cartellino dell’attaccante brasiliano, che con i suoi gol ha trascinato il Flamengo alla vittoria della Libertadores Gabigol fa felice non solo il Flamengo, a cui ha regalato a suon di gol il Brasileirao e la Copa Libertadores, ma anche l’Inter che rimane tutt’ora proprietaria del cartellino dell’attaccante brasiliano. Gabigol (ph Twitter Gabigol) L’accordo raggiunto la ...

Torino-Inter - arrestati 5 ultrà granata dopo la rissa sugli spalti : La Digos di Torino ha arrestato 5 ultrà oltranzisti dei “Torino Hooligans” per reati di rissa, violenza e lesioni aggravati. I fatti sono avvenuti poco prima dell’inizio della partita Torino-Inter, giocata sabato 23 novembre, quando un gruppo di circa venti persone del gruppo ultrà granata, vestiti con abbigliamento scuro e con il volto nascosto, dopo essere entrati sugli spalti del secondo anello della curva sud dello ...

Inter – La ‘frecciata’ a Spalletti e le parole di Conte sul sesso - Lautaro Martinez svela : ” a casa riposiamo come vuole lui” : Lautaro Martinez sempre più fiero di se stesso: le parole del calciatore argentino dopo la vittoria dell’Inter sul Torino Splendida vittoria ieri sera dell’Inter sul Torino: i nerazzurri hanno battuto i granata col punteggio di 0-3, confermandosi al secondo posto in classifica, alle spalle della Juventus, ad un solo punto dai bianconeri. A sbloccare il match, al 12′, è stato Lautaro Martinez, che ha messo a segno il suo ...

Inter - aperto il terzo anello a San Siro per la sfida con la Spal : Il tifo nerazzurro continua a spingere l’Inter di Conte. E lo farà anche nella prossima partita casalinga di Lukaku e compagni, fissata per domenica 1 dicembre alle 15.00 contro la Spal. Una gara per cui l’attesa è già alta, tanto che il club nerazzurro ha annunciato che sarà aperto anche il terzo anello rosso, con […] L'articolo Inter, aperto il terzo anello a San Siro per la sfida con la Spal è stato realizzato da Calcio e ...

Calciomercato - rivoluzione al Napoli : l’Inter bussa in casa Udinese - Genoa e Spal : Si muovono le squadre sul fronte Calciomercato, i club attivi con l’intenzione di anticipare i tempi per le prossime sessioni di gennaio e giugno, attivissime le big che hanno intenzione di rendere il campionato italiano ancora più competitivo. Ecco tutte le trattative delle ultime ore. Napoli – Situazione delicatissima in casa Napoli, si sta materializzando la rottura tra alcuni calciatori e la dirigenza. Potrebbero fare la ...

LIVE Milan-Spal 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : match bloccato! Fischi a San Siro all’Intervallo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.48 Termina la prima frazione con il Milan che viene Fischiato all’intervallo da San Siro dopo aver giocato in maniera prevedibile, soprattutto per il gioco offensivo e sempre in pressione della Spal. Poche occasioni e tante interruzioni: di Castillejo la chance più nitida, con la traversa colpita. FINE PRIMO TEMPO 45′ Finisce qui la prima frazione: Fischi dagli spalti. 44′ ...

Inter - quanto è costato l’esonero di Luciano Spalletti : Costo esonero Spalletti su bilancio Inter 2019 – L’assemblea degli azionisti ha approvato questo pomeriggio il bilancio d’esercizio 2018/2019. Sono 417 i milioni di ricavi fatti registrare dal club nerazzurro (+20% rispetto al 2017/2018), mentre i costi si sono assestati sui 428 (+32,9% rispetto alla stagione precedente). Proprio dalla composizione dei costi della produzione dell’esercizio, […] L'articolo Inter, quanto è ...

LE PAGELLE : Non basta un goal di Milik per sconfiggere la Spal e recuperare su Juve ed Inter : LE PAGELLE – Il Napoli perde un’ottima chance per recuperare due punti in classifica alla Juventus ed all’Inter pareggiando allo stadio Paolo Mazza contro la Spal. Il goal iniziale di Milik non basta alla conquista di tre punti fondamentali per la squadra azzurra Ospina 6,5 – Grandissima parata al 51′ con il braccio di richiamo su un colpo di testa di Vicari su corner. Il portiere azzurro, in questa circostanza, si fa ...

Live Spal-Napoli 1-1 : pari e polemiche all'Intervallo : È la grande occasione del Napoli: dopo il doppio pareggio di Juventus e Inter, gli azzurri puntano ad accorciare le distanze dalla vetta del campionato nella trasferta di...

Inter e Napoli show - Lautaro e Candreva stendono il Borussia : Mertens si mette alle spalle… Maradona : Una doppietta del belga e il sigillo di Insigne permettono al Napoli di passare a Salisburgo, l’Inter invece trova la prima vittoria con Lautaro e Candreva Serata di Champions League speciale per le squadre italiane, Napoli e Inter infatti portano a casa i tre punti superando non senza fatica il Salisburgo e il Borussia Dortmund. AFP/LaPresse In Austria non mancano certamente gol ed emozioni, finisce 2-3 grazie alla doppietta di ...

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Sassuolo-Inter 3-4 - doppietta Lukaku. Cagliari-SPAL 2-0 - decidono Nainggolan e Faragò. Samp-Roma 0-0 - Udinese-Torino 1-0 - sigillo di Okaka : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Sassuolo-Inter 3-4, ...