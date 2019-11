Inter | giù i ricavi da sponsor in Asia | “persi” 45 milioni

Giuntoli : “Internamente non ci sono problemi. C’è grande unità di intenti nel voler far bene” : Manca poco a Liverpool-Napoli. Ai microfoni di Sky ha parlato Cristiano Giuntoli, che ha spiegato come il Napoli sta vivendo il prepartita. “Il lavoro da parte di un dirigente che è al campo tutti i giorni è stare vicino a squadra e allenatore, fare da colante, oggi soprattutto stiamo pensando tanto alla partita, che, come ha detto Carlo, ci può dare il passaggio del turno e permetterebbe di gestire la finale di campionato prima della ...

Cos'è la "dieta 16 : 8" scelta da Jennifer Aniston : "Luminosa grazie al digiuno Intermittente" : “Il segreto della mia luminosità? Il digiuno intermittente”, parola di Jennifer Aniston. In un’intervista alla testata britannica Radio Times, l’attrice ha rivelato di essere una fan del digiuno intermittente, in particolare della “dieta 16:8″. In cosa consiste questo regime alimentare è stato spiegato dalla Aniston stessa ai microfoni della CNBC: “Per me niente cibo al mattino. ...

Jennifer Aniston : «Seguo la dieta a digiuno Intermittente 16 : 8 e sto molto meglio» : La dieta veloce intermittente 16:8 funziona davvero?La dieta 16:8 fa bene?È permesso il sedano durante il digiuno? Non ha alcune calorie?Per chi non va bene il digiuno intermittente?Ci sono effetti collaterali di cui essere consapevoli?Attenzione all'attività fisicaAmmettiamolo: tutte vorremmo avere la luminosità di Jennifer Aniston. Sembra sempre appena uscita da una Spa, rilassata e radiosa. È chiaro che l’attrice cura molto la sua ...

"Riformare la giustizia anche in difesa delle donne". Intervista a Giulia Bongiorno : “Sono contenta che il Codice Rosso stia funzionando, tutte le donne che incontro e che mi scrivono sostengono di sentirsi più incoraggiate a denunciare”.Giulia Bongiorno non nasconde la propria soddisfazione. Il Codice rosso, la legge ideata per tutelare le donne vittime di violenza con la showgirl Michelle Hunziker, dal 2007 con lei nella fondazione “Doppia difesa” onlus, proposta da ex ministra per la Pubblica ...

Ex Ilva - Giuseppe Conte : "Possibile Intervento pubblico. Scudo penale? Vedremo" : Tentativi disperati di Giuseppe Conte. Tentativi disperati di salvare l'Ex Ilva. Il premier, infatti, è tornato "in ginocchio" di fronte ai franco-indiani pur di evitare il disastro apparecchiato dal governo giallorosso. E pur di salvare il salvabile, il premier ha fatto retromarcia (seppur non anco

Inter - Mertens potrebbe dire addio al Napoli a giugno : i nerazzurri sarebbero in corsa : L'Inter si sta muovendo non solo per il mercato di gennaio, visto che i nerazzurri starebbero ponendo le basi per muoversi con forza anche la prossima estate, quando potrebbero contare sul tesoretto importante ricavato dalle cessioni di Icardi, Perisic e Nainggolan per oltre cento milioni di euro complessivi. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è da sempre attento al mercato degli svincolati, come dimostrato negli scorsi anni alla ...

Concorso al Ministero dell'Interno per laureati in materie giuridiche e socio-economiche : È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un bando di Concorso del Ministero dell'Interno, relativo a 200 posizioni per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Il Concorso è riservato a candidati in possesso di un diploma di laurea magistrale in varie discipline, tra cui:...Continua a leggere

Uomini e Donne - Giulio Raselli deluso da Giovanna : Interviene Sperti : Giovanna Abate fa una battuta su Carlo di Uomini e Donne: la dura reazione di Giulio E’ appena finita anche quest’ultima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne. E ad aver fatto molto discutere è stato ancora una volta Giulio Raselli, il quale ha continuato a bisticciare senza sosta con le sue due corteggiatrici: Giulia D’Urso e Giovanna Abate. Quest’ultima, durante la puntata odierna di UeD, ha anche ...

A Tor Bella Monaca non piove mai - Marco Bocci e Andrea Sartoretti : "Troppi pregiudizi sulla periferia - raccontiamo la lotta delle famiglie oneste" (VIDEOInterVISTA) : A Tor Bella Monaca non piove mai, Marco Bocci e Andrea Sartoretti: "Troppi pregiudizi sulla periferia, raccontiamo la lotta delle famiglie oneste" (VIDEOINTERVISTA)

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. Iniziano i quarti di finale con Canada-Australia! Pospisil riesce ad aggiudicarsi un primo Interminabile set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.20 AUSTRALIA-CANADA: sulle ali dell’entusiamo, ancora lui, Pospisil! Tiene il servizio a zero nel primo game del secondo parziale. 19.16 AUSTRALIA-CANADA: il ruggito di Pospisil! Il canadese vince il primo set 7-6 in un tiebreak dove Millman alla fine ha dovuto cedere 9-7. Scatenato l’angolo nordamericano. 19.14 AUSTRALIA-CANADA: si cambia campo per la seconda volta, sul 6-6. ...

Inter - occasione Mertens per giugno : il belga chiede 6 milioni a stagione (RUMORS) : Il calciomercato estivo nella prossima stagione potrebbe regalare clamorose trattative: non tanto per gli investimenti ingenti che potrebbero effettuare società forti economicamente come Juventus ed Inter, ma per le tante possibilità che le società calcistiche potrebbero avere con i numerosi giocatori in scadenza di contratto a giugno 2020. Ci sono infatti molti di questi che sono seguiti da tantissime società europee, su tutti spicca il nome di ...

Aung San Suu Kyi difenderà le misure prese dal governo del Myanmar contro i rohingya in un’audizione alla Corte Internazionale di giustizia : Aung San Suu Kyi, ex Nobel per la Pace e attuale ministro degli Esteri del Myanmar, difenderà le misure prese dal suo governo contro la minoranza musulmana dei rohingya nel 2017 durante un’udienza alla Corte internazionale di giustizia, il tribunale che

Aung San Suu Kyi difenderà le misure prese del governo del Myanmar contro i rohingya in un’audizione alla Corte Internazionale di giustizia : Aung San Suu Kyi, ex Nobel per la Pace e attuale ministro degli Esteri del Myanmar, difenderà le misure prese dal suo governo contro la minoranza musulmana dei rohingya nel 2017 durante un’udienza alla Corte internazionale di giustizia, il tribunale che

Inter - Milito crede nello scudetto : 'Sarà duello con la Juve - la strada è quella giusta' : "Penso che sarà duello con la Juve fino alla fine, l'Inter è in grado di competere con i bianconeri". Diego Milito non ha dubbi: uno degli eroi del Triplete ha affermato che i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per contendere in questa stagione lo scudetto ai campioni d'Italia in carica. Ovviamente Cristiano Ronaldo e compagni hanno maggiore esperienza, ma l'entusiasmo e la fiducia derivanti dall'ottima partenza in Serie A degli uomini di ...