Inter e Napoli | ecco tutti i risultati con cui avanzerebbero agli ottavi di Champions

Champions League - l'Inter batte lo Slavia : Lautaro e Lukako - sorpasso al Borussia. Napoli pari col Liverpool : l'Inter resta aggrappata alla qualificazione agli ottavi di Champions League: vince 3-1 in casa dello Slavia Praga con un grandissimo finale, trascinata dai gol di Lautaro Martinez (doppietta) e Lukaku, con tanto di beffa Var sul pareggio dei cechi (arrivato su rigore decretato via replay dopo un go

Calcio - Champions League 2019-2020 : l’Inter trionfa a Praga - il Napoli pareggia a Liverpool : Una vittoria e un pareggio: è questo il bilancio della serata di Champions League per Inter e Napoli impegnate in questa serata di Champions League. Gli uomini di Antonio Conte hanno trionfato in trasferta sul campo dello Slavia Praga: 3-1 lo score in favore dei nerazzurri. Una prestazione di altissimo profilo tecnico e psicologico quella dei meneghini, passati in vantaggio nel primo tempo grazie ad una splendida rete dell’argentino ...

In Champions League l’Inter ha battuto lo Slavia Praga - il Napoli ha pareggiato contro il Liverpool : Nelle partite di Champions League che si sono giocate stasera l’Inter ha battuto 3-1 in trasferta lo Slavia Praga, mentre il Napoli ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Liverpool. L’Inter è andata in vantaggio con un gol di Lautaro

Champions : colpaccio Inter - Napoli pari : 22.56 L'Inter si rilancia in Champions vincendo a Praga sullo Slavia; il Napoli pareggia a Liverpool e resta in piena corsa per gli ottavi di finale. Slavia Praga-Inter 1-3 Nerazzurri in vantaggio al 19' con Lautaro (assist di Lukaku); pari ceco su rigore con Soucek (37'). Nel finale Lukaku (81') e Lautaro bis (88'). Liverpool-Napoli 1-1 Martens sblocca la gara al 21' su lancio di Di Lorenzo. Reds più determinati nella riprsa. Dopo un ...

Champions League 2019/20 : è la serata di Liverpool-Napoli e Slavia Praga-Inter. Immagini su Italia 1 alle 23.25 : Slavia Praga-Inter Dopo il doppio successo di Juventus, che ha consolidato il primato nel girone, e Atalanta, che tiene vive le speranze europee, la Uefa Champions League 2019/20 continua questa sera con gli impegni in di Napoli e Inter, rispettivamente sul campo dei campioni in carica del Liverpool e in trasferta contro lo Slavia Praga. Le due partite, insieme a tutte le altre della serata, sono trasmesse in esclusiva dai canali Sky. Champions ...

Champions League : Liverpool-Napoli e Slavia Praga-Inter in diretta su Sky : Stasera, mercoledì 27 novembre 2019, torna la Champions League. Le partite della più importante competizione europea per club saranno trasmesse in esclusiva da Sky, mentre Mediaset manda in onda una gara in chiaro su Canale 5. Le italiane protagoniste sono 4, ossia Juventus, Napoli, Inter e Atalanta.MERCOLEDÌ 27 NOVEMBREprosegui la letturaChampions League: Liverpool-Napoli e Slavia Praga-Inter in diretta su Sky pubblicato su TVBlog.it 27 ...

“L’opera Interminabile” di Vincenzo Trione inaugura Libri Madre a Napoli : Giovedì 28 novembre si inaugura "Libri Madre", nuovo format dedicato a incontri e conversazioni con autori di Libri e pubblicazioni al museo d’arte contemporanea napoletano. L'accademico e critico d'arte contemporanea Vincenzo Trione presenta "L’opera interminabile. Arte e XXI secolo", edito da Einaudi.Continua a leggere

Slavia Praga-Inter e Liverpool-Napoli - probabili formazioni : Borja Valero dal 1' - out Insigne : gioca Zielinski : Slavia PRAGA INTER probabili formazioni- Inter a caccia di certezze dopo una prima parte di torneo decisamente deludente. Nerazzurri obbligati alla vittoria per cercare di alimentare le speranze di qualificazione agli ottavi di finale. Tante assenze per Antonio Conte, il quale si affiderà a Borja Valero per sostituire Barella. L’ex Cagliari, come noto, ha rimediato […] L'articolo Slavia Praga-Inter e Liverpool-Napoli, probabili ...

de Magistris sul Napoli : “inammissibili le divisioni Interne. Si devono affrontare i problemi” : Il sindaco Luigi de Magistris ha parlato del momento di crisi che si vive in casa Napoli ”Da tifoso e da sindaco rivolgo un accorato appello alla coesione, alla compattezza e a non mollare mai perché quando si lotta e si hanno entusiasmo e passione per la maglia che si indossa e per la città per cui si gioca nessun traguardo è irraggiungibile” Il sindaco ha sottolineato che ”non spetta a me stabilire chi ha torto e chi ...

Sky Sport Diretta Champions #5 - Palinsesto Telecronisti Juventus - Inter - Napoli - Atalanta : Torna su Sky Sport la UEFA Champions League. Tra martedì 26 Novembre, e mercoledì 27 Novembre si giocano le gare del quinto turno della fase a gironi della massima competizione europea. Quattro le squadre italiane impegnate: Atalanta, Juventus, Napoli e Inter. Martedì 5...

Doppio Intervento dell’Aeronautica Militare per il trasferimento urgente di un organo da Napoli a Udine : È appena atterrato a Udine l’aereo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che oggi, a partire dalle prime ore della giornata, ha svolto un Doppio trasporto d’urgenza per consentire il trasferimento rapido di un organo dall’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata (ASUI) di Udine. Nel corso della notte il velivolo, che era in servizio di prontezza, è decollato ...

Infortunio Barella : l’Inter emette il comunicato. A rischio match contro il Napoli : Infortunio Barella: il centrocampista nerazzurri salterà il match contro il Napoli Infortunio Barella – L’Infortunio di Nicolò Barella desta non poca preoccupazione in casa Inter. In base a quanto si legge sul sito ufficiale dei nerazzrri, il giocatore ha contratto un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Per questo motivo sarà necessario che il […] Leggi tutto L'articolo Infortunio Barella: l’Inter emette ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Atalanta-Juventus 1-3 - doppio Higuain e Dybala! Milan-Napoli 1-1 - Bonaventura risponde a Lozano. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Atalanta-Juventus 1-3, ...

Inter - Mertens potrebbe dire addio al Napoli a giugno : i nerazzurri sarebbero in corsa : L'Inter si sta muovendo non solo per il mercato di gennaio, visto che i nerazzurri starebbero ponendo le basi per muoversi con forza anche la prossima estate, quando potrebbero contare sul tesoretto importante ricavato dalle cessioni di Icardi, Perisic e Nainggolan per oltre cento milioni di euro complessivi. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è da sempre attento al mercato degli svincolati, come dimostrato negli scorsi anni alla ...