Inter | cori razzisti a Praga contro Lukaku | l’attaccante belga lancia un appello alla UEFA

Bologna - cori dalla curva Interista irridono la strage alla stazione : L'ira dei familiari delle vittime, Bolognesi: "L'Inter dovrebbe scusarsi". La denuncia di Alberani: "L'ho sentito, intonare quella frase è stata una bruttissima cosa"

Cosa succede se si Interrompe una partita per i cori razzisti : L'interruzione, oggi a Roma, della partita tra i giallorossi e il Napoli per cori razzisti nei confronti dei partenopei, è stata presa dall'arbitro Rocchi grazie a nuove norme varate nel settembre dell'anno scorso. Il regolamento, messo a punto dalla Fgci, definisce innanzitutto quali sono i 'comportamenti discriminatori': "striscioni, scritte, simboli, cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, ...

Roma-Napoli - prova di forza dei giallorossi : vittoria per 2 a 1 - segnano Zaniolo e Veretout. Gara Interrotta per cori contro i napoletani : prova di forza della Roma di Fonseca all’Olimpico: Napoli battuto per 2 a 1 grazie ai gol di Zaniolo nel primo tempo e di Veretout su rigore nella ripresa, con la rete di Milik ad accorciare il risultato. Grazie a questo successo i giallorossi staccano in classifica la squadra di Carlo Ancelotti, assente in panchina per squalifica e sostituito dal figlio Davide, e salgono a 23 punti al momentaneo terzo posto, in attesa dell’Atalanta. ...

Napoli-Roma - Rocchi Interrompe la partita per cori discriminatori : Non è bastato l’annuncio dello speaker, dopo i cori della tifoseria romanista contro Napoli e il Napoli. Al 65′ della ripresa l’arbitro Rocchi ha dovuto alla fine interrompere la partita perché i cori discriminatori andavano avanti. Ha recuperato il pallone e ha riunito i giocatori a centrocampo, ha dato il tempo allo speaker di rinnovare l’annuncio e intanto ha fermato il gioco per prendere una posizione netta contro lo ...

“Cori gravemente intimidatori” a Balotelli : l’Inter pagherà ben… 5.000 euro di multa : I “cori insultanti e gravemente intimidatori” urlati addosso a Mario Balotelli dai tifosi dell’Inter valgono, per la speciale tabella di conversione del Giudice sportivo, ben… 5.000 euro. E’ quanto sarà costretta a pagare l’Inter, sanzionata per il comportamento del pubblico durante Brescia-Inter. Balotelli, che con la maglia dell’Inter ha vinto il triplete ai tempi di Mourinho, è stato vittima per tutto ...

Calcio : Carlo Ancelotti squalificato per una giornata dopo le proteste di Napoli-Atalanta. Multa ai tifosi Inter per i cori contro Balotelli : Carlo Ancelotti è stato squalificato per una giornata e, dunque, non potrà sedere in panchina nel prossimo match di Serie A del Napoli contro all’Olimpico contro la sua ex squadra dei tempi da calciatore, la Roma. Questo il verdetto del giudice sportivo, dopo che l’allenatore dei partenopei è stato espulso per le veementi proteste nel finale, quasi più caldo del nucleo terrestre, dell’incontro con l’Atalanta al San Paolo. ...

Cori a Balotelli - il Giudice Sportivo sanziona l’Inter : Il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato relativo all’ultima giornata di Serie A. Sotto la lente d’ingrandimento le partite più “calde” del turno, tra le quali Napoli-Atalanta (con la squalifica di Ancelotti) e anche Brescia-Inter, andata in scena martedì sera. Il match ha fatto ritrovare Mario Balotelli, ora attaccante delle Rondinelle, e appunto l’Inter, club […] L'articolo Cori a Balotelli, il Giudice Sportivo sanziona l’Inter è ...

Gazzetta : vergogna ultras Interisti - che intonano i soliti cori contro Balotelli : Ancora episodi di inciviltà. Stavolta il teatro è stato lo stadio di Brescia. A cantare sono gli ultras interisti. L’obiettivo dei soliti cori beceri, invece, Mario Balotelli. Lo racconta la Gazzetta dello Sport. I cori partono dopo il gol dell’Inter firmato Lautaro Martinez. Scrive la rosea: “la scala nobiliare dei cori tocca tutti i rami: uomo di m…, pezzo di m…, bastardo, figlio di p… Anche se l’incipit era ...

Brescia-Inter - Corini mastica amaro : “nella ripresa abbiamo dominato. Esonero? Certe strumentalizzazioni…” : L’allenatore del Brescia ha commentato il ko subito contro l’Inter, esprimendo la propria delusione per il risultato ma non per la prestazione Il Brescia gioca bene ma non vince, cedendo l’intera posta in palio all’Inter nell’anticipo della decima giornata del campionato di Serie A. La formazione di Corini domina nella ripresa ma non riesce a riagguantare i nerazzurri, che si esaltano con Lautaro Martinez e ...

Brescia-Inter - Corini : “puniti dalle giocate dei campioni” : Sconfitta per il Brescia nella gara di campionato contro l’Inter, situazione delicata di classifica per le Rondinelle, ecco le dichiarazioni di Corini ai microfoni di Sky Sport: “è stata una buona prestazione, dobbiamo assestarci perchè abbiamo cambiato modulo, abbiamo preso gol per sfortuna, poi abbiamo aumentato il ritmo ed abbiamo dominato, poi la giocata di un campione ci ha punito, la reazione è stata comunque importante, ...

Brescia-Inter - i tifosi nerazzurri si scagliano contro Balotelli : cori pesanti contro SuperMario : Balotelli ricoperto di duri cori durante Brescia-Inter da parte dei tifosi nerazzurri L’Inter ha trionfato oggi al Ripamonti contro il Brescia: nel turno infrasettimanale, valido per il decimo turno del campionato italiano di Serie A, i nerazzurri, seppur con sofferenza, hanno portato a casa tre preziosi punti, che gli regalano nuovamente la vetta della classifica. Durante il match non sono mancati gli eventi spiacevoli: Mario ...

LIVE Brescia-Inter 1-2 - Serie A in DIRETTA : la squadra di Corini cerca l’assalto finale - per il pareggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90+2′ Punizione battuta male dal Brescia, che regala una rimessa dal fondo all’Inter. 90+2′ Ammonito Conte per proteste. 90+1′ Matri non arriva al meglio all’appuntamento col pallone, non riuscendo a dare forza alla palla che termina fra le braccia di Handanovic. 90′ Saranno 4 i minuti di recupero. 89′ Silent Check del direttore di gara con la sala VAR ...

Brescia-Inter 0-0 live - Corini si gioca la panchina - la squadra di Conte alla ricerca della vetta : Brescia-Inter live – Si torna subito in campo per il campionato di Serie A, si gioca la 10^ giornata. Il secondo match mette di fronte Brescia ed Inter, partita molto importante per gli obiettivi di salvezza e scudetto. La squadra di Antonio Conte è reduce dal deludente pareggio contro il Parma, solo 2-2 davanti al pubblico amico, l’obiettivo dei nerazzurri è quello di portarsi momentaneamente in vetta in vista della partita ...