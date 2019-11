Inter-Barcellona in tv | ritorno di Champions League su Canale 5 martedì 10 dicembre

Champions League : l’Inter si qualifica se…Tutte le combinazioni e i risultati : decisiva la sfida al Barcellona : I risultati maturati nella serata di ieri hanno riaperto il discorso secondo posto nel Girone F della Champions League di calcio: l’Inter ha agganciato i tedeschi del Borussia Dortmund a quota 7, mentre il Barcellona si è assicurato l’aritmetico primato salendo a quota 11, infine è eliminato lo Slavia Praga, con 2 lunghezze. Nell’ultima partita del raggruppamento l’Inter ospiterà i blaugrana mentre i tedeschi attenderanno ...

Inter – Conte spera nel supporto dei tifosi : “Barcellona? Saremo in 80mila - ma ora mi preoccupano più Spal e Roma” : Antonio Conte soddisfatto della vittoria di ieri sera in Champions League della sua Inter contro lo Slavia Praga: le parole del tecnico nerazzurro Una splendida Inter ieri sera in Champions League contro lo Slavia Praga. I nerazzurri, trascinati da Lautaro Martinez e Lukaku, hanno portato a casa tre preziosi punti trionfando col punteggio di 1-3. “Sono felice, abbiamo dato un senso all’ultima gara con il Barcellona. Avevamo un’unica ...

Inter - indiscrezione dalla Spagna : Marotta avrebbe detto no al Barcellona per Lautaro : Uno dei giocatori che si è messo maggiormente in mostra tra le fila dell'Inter in questa prima parte della stagione è sicuramente Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è stato più volte decisivo dimostrando di non sentire il peso della pressione sulle spalle. Dopo un anno di apprendistato alle spalle di Mauro Icardi, infatti, il Toro è stato promosso come titolare inamovibile dell'undici di Antonio Conte, anche per l'infortunio subito da ...

Inter - la qualificazione dipende da te : contro il Barcellona sarà sfida all’ultimo sangue - tutte le ipotesi : Pazza Inter. Con quanta sofferenza i nerazzurri hanno superato l’ostacolo Slavia Praga, ma adesso la qualificazione non è impossibile. Sono serviti oltre 80 minuti per abbattere il muro ceco e portare a casa tre punti fondamentali nella classifica del girone. La vittoria di questa sera infatti fa salire la squadra di Antonio Conte al secondo posto a pari merito con il Borussia Dortmund, oggi sconfitto 3-1 dal Barcellona. Lautaro e ...

Slavia-Inter - Conte : “dato senso alla gara contro il Barcellona. Possiamo contare sul pubblico di San Siro” : “Noi rispetto all’andata siamo molto più squadra. I due attaccanti nella prima partita contro lo Slavia sono stati massacrati dai difensori e dopo quel match mi arrabbiai un po’. Sapevamo cosa ci si aspettava. Lukaku e Lautaro sono stati determinanti, sono molto Contento per loro. Il Barcellona? Adesso per la verità mi auguro di arrivare nella giusta maniera per la sfida contro la Spal in casa. Oggi c’era un unico ...

Risultati Champions League : Barcellona agli ottavi - così spera l’Inter. Che rimonta il Lipsia! [FOTO] : Risultati Champions League – Torna la competizione europea per club più importante, la Champions League. Si è giocata la quinta giornata della fase a gironi. Si entra nel clou del torneo. Grande spettacolo nella partita tra Real Madrid e Psg, dominio del Bayern Monaco che ha vinto contro la Stella Rossa, continua a vincere il Tottenham di Mourinho, 4-2 contro l’Olympiacos, solo un pareggio per il Manchester City. Nelle prime ...

Calciomercato : Skriniar offerto al Barcellona - ma il club catalano non sarebbe Interessato : Come consuetudine, ogni volta che c'è la sosta del campionato per via degli impegni delle Nazionali si susseguono i rumors di mercato. Al centro di queste voci ci sono anche i big dell'Inter, che in questa stagione stanno facendo bene e stanno tenendo testa alla Juventus in lotta per il primato in Serie A. Negli ultimi giorni si sta parlando di Milan Skriniar, con il centrale slovacco finito nel mirino di vari top club europei. Il Barcellona ...

Inter - non solo il Barcellona : su Skriniar ci sarebbe anche il Psg : Nelle ultime ore si era parlato di un possibile Interesse del Barcellona per Milan Skriniar, vista l'esigenza di rinforzare il reparto arretrato dato che bisogna trovare un sostituto all'altezza di Gerard Pique, prossimo ai trentatré anni. Esigenza che sembra avere anche il Paris Saint Germain visto che Thiago Silva, in scadenza di contratto, non è più giovanissimo, Marquinhos sembra essere stato spostato in cabina di regia mentre Kehrer e ...

Inter - senti Abidal (ds Barcellona) : 'Lautaro Martinez è una punta completa' : L'Inter in questa stagione sta ammirando finalmente il vero Lautaro Martinez: il giocatore si sta esprimendo a grandi livelli dopo una stagione come quella scorsa che è stata di adattamento al calcio italiano. Un exploit importante quello del nazionale argentino che ha evidentemente attirato l'attenzione di molte società europee, in particolar modo quella del Barcellona: la società catalana è alla ricerca di una punta che possa sostituire Luis ...

Inter - il Barcellona starebbe pensando a Skriniar per rinforzare la difesa : Uno dei giocatori simbolo dell'Inter nelle ultime stagioni è stato sicuramente Milan Skriniar. Arrivato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per quindici milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato altri quindici milioni, il centrale slovacco doveva essere la prima alternativa dei due centrali titolari e, invece, si è subito ritagliato uno spazio importante. Inoltre ci ha messo poco per diventare un idolo dei tifosi ed erano ...

Contatti tra Inter e Barcellona - asse di mercato che fa sognare : blaugrana pronti a tutto per Lautaro Martinez : I due club sono in costante contatto per provare a mettere in piedi un’operazione per gennaio, anche se i nomi in ballo al momento non convincono le parti Inter e Barcellona stanno lavorando in queste settimane per mettere in piedi una stuzzicante operazione di mercato, che permetta ai blaugrana e ai nerazzurri di rinforzare le rose a propria disposizione. AFP/LaPresse L’obiettivo del club spagnolo è uno in particolare e si ...

Inter - il suicidio è servito : i nerazzurri ripetono Barcellona e giocano solo un tempo - il Borussia ringrazia [FOTO] : Borussia Dortmund-Inter live – Dentro o fuori? Ultima spiaggia? Nì. Ma la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, quando si affrontano terza e quarta ed hanno gli stessi punti (4) è sempre un’arma letale, a doppio taglio. Affilata e appuntita, come la tensione che passa attraverso i calciatori di Borussia Dortmund e Inter. Favre e Conte, uno di fronte all’altro. All’andata ha avuto la meglio il ...

Inter - il Barcellona insiste per Lautaro Martinez : in estate potrebbe esserci l'assalto : Uno dei protagonisti del successo dell'Inter di ieri sul Bologna per 2-1 è stato Lautaro Martinez. Pur non avendo segnato l'attaccante è stato tra i migliori in campo. In particolar modo nel primo tempo quando l'argentino si è visto annullare anche un gol per fuorigioco dopo uno stop al volo spettacolare su lancio di Lukaku. Nella ripresa, poi, il Toro è stato decisivo nel procurarsi il calcio di rigore realizzato dal compagno di reparto e che ...