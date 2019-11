Inchiesta viadotti autostrada Il Fado non veniva controllato da anni ma era a rischio

Autostrade - terzo filone di indagine sui viadotti : Inchiesta per omissione di lavori in costruzioni : Tutto è partito dalle segnalazioni dei consulenti che avrebbero riscontrato che sotto l’impalcato dei viadotti vi era uno stato di corrosione del cemento elevata, circostanza che non poteva combaciare con i voti (40 su un massimo di 70) dati dai tecnici di Spea fino a giugno. Da qui si è aperto il terzo filone dell’inchiesta sui viadotti controllati da Autostrade per l’Italia: si indaga per omissione di lavori in costruzioni che ...

Autostrade - terzo filone di indagine sui viadotti : Inchiesta per omissione di lavori : terzo filone d'indagine sui viadotti controllati da Autostrade per l'Italia. L'inchiesta è per omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina, al momento a carico di ignoti. L'indagine è collegata alla chiusura parziale della A26 per il "grave stato di deterioramento con pericolo di rovina" rilevato dai consulenti della procura sui ponti Fado e Pecetti, i due viadotti su cui Aspi sta effettuando controlli da lunedì ...

Inchiesta sui viadotti : chiusa l'A26 a Genova : "Ponti a rischio rovina". Toti : "Come in guerra - intervenga Genio Militare" : La decisione presa per le pessime condizioni del Pecetti e del Fado. Il capoluogo ligure è isolato. Tutti i consigli e le alternative per la viabilità. Adp: "Il Porto in queste condizioni non può resistere più di una settimana". Autostrade: "Proveremo a riaprire domani almeno una...

Autostrade - Inchiesta bis di Avellino : altri nove viadotti sequestrati tra la Napoli-Milano - la Bologna-Taranto e la Napoli-Canosa : altri nove viadotti sequestrati su richiesta della Procura di Avellino. Questa volta a finire al centro delle attenzioni sono i ponti situati tra l'A1 Napoli-Milano, la A14 Bologna-Taranto e la A16 Napoli-Canosa. L'operazione rientra nell'inchiesta bis nata dopo la strage di Acqualonga del luglio 2013, quando un pullman di pellegrini volò giù da un viadotto sulla Napoli-Canosa nel territorio di Monteforte Irpino: morirono 40 persone. Il mezzo ...

Inchiesta falsi report sui viadotti - la procura : «Mancate ispezioni anche prima del 2013» : È quanto emerge dalle carte dell'Inchiesta sui falsi report e, in particolare, su quelle che riguardano gli 11 indagati per cui la procura aveva chiesto le misure cautelari negate dal gip